‘Genç kızlara taş çıkardı’ diye başlık atmayın!

Hülya Avşar
, Etiler
'de alışveriş turunda görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde İbrahim Tatlıses
ile bir araya gelen Avşar, bu buluşmayla ilgili "Her yıl İbrahim
'le bir araya geliyoruz, bu yeni bir şey değil" diye konuştu. Tatlıses'in konser verecek olmasıyla ilgili de "O İbrahim Tatlıses, her şekilde sahneye çıkar" dedi. Sosyal medyada verdiği pozlar hakkında da konuşan 57 yaşındaki Avşar, "O pozlar neden çok konuşuluyor anlamıyorum, genç kızlara taş çıkardı diye başlıklar atılıyor. Ben kimseye taş çıkarma derdinde değilim, o başlığa çok sinir oluyorum, ben olsam güzel kadın diye yazardım" diyerek espri yaptı.
'Şimdiki sahneler lokal gibi'
Sahneye çıkmayı düşünmediğini belirten Avşar, "Sahneleri özlemedim. Çünkü artık Maksim
gibi sahneler yok, şimdikiler lokal gibi" diye konuştu. Ekranlara dönmek için acele etmediğini de belirten oyuncu, "Müzikal hazırlığı içindeyim, oyunculuk ve müziği bir araya getirmek istiyorum. 8 aydır bununla uğraşıyorum" dedi.