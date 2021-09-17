Güler Işık’a iyi haber geldi! Ünlü sanatçının o davasında karar çıktı!

Türk Halk Müziği sanatçısı Güler Işık, İstanbul Fatih'teki binasının yenilenmesi için Hayrettin Ö.'nün yetkili olduğu firma ile anlaştı. Anlaşmaya göre, planlanan inşaat 12 ayda bitecek ve 377 bin lira ödenecekti. Ünlü sanatçı, tadilat sürecinde 214 bin lira ödedi ancak firma, inşaatı durdurdu. Işık, çalışmanın devam etmesi için ihtarname gönderdi. Firma çalışanları ise binayı terk etti.