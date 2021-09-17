İspanya’da üç gün üst üste konser

YURT dışında da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Murat Evgin
, İspanya
'da 3 gün üst üste konser verdi. Conecta Fiction Uluslararası Televizyon Festivali
'nde konser veren Evgin, açılış gecesinde Pamplona Katedrali'nde, ikinci gün ve kapanış gecesinde ise Palacio de Congresos Baluarte
'de sahne aldı. Sanatçı, Latin Amerika
'dan ve İspanya'dan dizi yapımcılarının, TV yöneticilerinin izlediği konserinde 'Yaralı Kuşlar' dizisiyle hem İspanya'da hem de Latin Amerika'da tanınan 'Yaralı Kuşlar' ve 'Aşk Her Şeye Rağmen' isimli şarkılarını İspanyolca ve Türkçe söyledi.