Neslican Tay’ı canlandıracak olan Naz Çağla Irmak anlattı: Bana ilk sorulan soru ‘Saçlarını kazır mısın?‘ oldu

"Amacı Olmayan Grup" filminin başrol oyuncuları Sarp Bozkurt, Naz Çağla Irmak ve yönetmeni Ali Tanrıverdi ile galada bir araya geldik. Usta isimlerle filmden, çekim sürecinden ve merak edilenlerden bahsettik.
Hemen film hakkında konuşmaya başlamak istiyorum. "Amacı Olmayan Grup" filmini bize biraz anlatır mısınız? Kadroda kimler yer alıyor, filmin konusu nedir?
ALİ TANRIVERDİ: Biz 2 yıl önce filmimizin çekimlerini tamamladık. Pandemi dolayısıyla 2 seneden sonra buradayız. Geldiğimiz noktada bugün pozitif olmaya çalışıyoruz. Biz filmimizi sinema için yaptık ve şimdi çıkıyoruz. Umarım izleyicimizde teveccü gösterip gidecek ve iyi ki gitmişiz diyecekler. Biz şunu vadediyoruz geleceksiniz, eğleneceksiniz, verdiğiniz paranın hakkını alacaksınız, tebessümle salondan ayrılacaksınız ve mutlu bir şekilde evinize gideceksiniz.
NAZ ÇAĞLA IRMAK: 2 sene geçti biz filmi çekeli ve çok şey değişti. Filmdeki Çağlayla buradaki Çağla arasında çok fark var. Hepimiz 2 yaş büyüdük. Çok eğlenceli bir film çektik ve çok eğlendik. Hiç film çekiyormuş gibi değil de tatile gitmişiz gibi oldu. Bizim bu kadar severek, eğlenerek yaptığımız bir şeyin kötü olmasının imkanı yok. Eminim çok da eğlenecekler. Bizler de çok heyecanlıyız. Bizde ilk kez izleyeceğiz.
SARP BOZKURT: Biz çekerken çok eğlendik klişesini şöyle yıktık. Bittiğinde ağladık.
ALİ TANRIVERDİ: Son gün çok ağlayan vardı. Çekerken eğlendiğin bir işin bitişinde üzülüyorsan az önce söylediğim gibi çıktıklarında mutlu ayrılacaklar bu manaya geliyor. Bizim setimiz bittiğinde herkesin gözü yaşlıydı. Onun karşılığı da umarım seyircimize yansır.
Pandemide sanat dünyası zorlanan sektörlerden biri oldu. Bu süreci nasıl geçirdiniz? Olumlu olarak mı? Verimsiz olarak mı? Nasıl projelerde yer aldınız?
NAZ ÇAĞLA IRMAK: Televizyon sektörünü tiyatroyu etkilediği kadar etkilemedi. Ben daha yeni oyunu oynamıştım ve belki 10 oyunumu oynamıştım. Çok tazeydim, çok heyecanlıydım ve çok oynamak istiyordum. Bir anda oynayamaz hale geldik. Sonra online a çektik ama hiçbir zaman aynı tadı vermedi. Mesela benim bir yerde bir gülme duraksamam var çünkü seyirci her zaman oraya gülüyor. O online a çekilirken durdum ama kimse gülmedi. Daha sonrasında izleyemedim. İzleme şansım vardı ama asla izleyemedim. Çünkü tüm büyüsü kaçacakmış gibiydi. Bu dönemden biraz verimsiz etkilendik.
ALİ TANRIVERDİ: Biz bu süreçte ürettik. Dijital diziler, filmler evet bir şekilde içinde yer alabiliriz ama sinema bambaşka bir şey. Sadece sinema değil tiyatro, konser. Televizyonu açıp izleyebiliyorsun. Filmi,konseri, tiyatroyu izleyebilirisin ama canlı olarak seyirciyle buluşmanın tadı orada bulunmadan maalesef olmuyor. Tek olduğunda normalde içinden güleceğin bir şey toplumda yaptığında bir kahkahaya dönüşüyor.
SARP BOZKURT: Filmimizi izleyeceğimiz için farklı bir heyecan var ama şuan sinema salonuna girip bir şey izleyeceğim için de ayrı bir heyecan var. Çok özledim.
Amacı olmayan grup, nedir bu grubun amacı?
ALİ TANRIVERDİ: Amacı olmayan grup sosyal medyada var olan yaklaşık 1 1 buçuk milyon takipçisi olan gerçek bir grup. Sosyal medyadaki karakterler, fenomenler birçok film yapmaya çalıştı. Olan da oldu olmayanda. Biz Amacı Olmayan Grubu bir sosyal medya fenomeninin, bir grubunun hikayesi gibi değil de bir sinema filmi gibi ele aldık ve sosyolojik bir tabana oturttuk. Bu insanlar Amacı Olmayan Grup adında bir grup kurmuşlar ve 1 milyondan fazla üyeleri var. Neden? Biz bu neden sorusunun cevabını bunu kuran Sercan ve Onur isimli arkadaşlarımızın hikayelerinden esinlenerek kurmaca bir hikaye ile anlatmaya çalıştık.
SARP BOZKURT: Gerçek Onur ve Sercan bir hafta vakit geçirdim. Onlar her ne kadar sosyal medya fenomenleri olsalar da yüzleri gözüken insanlar değil sadece ismen biliniyorlar. Bir gün Kadıköy' de kafelerin önünden yürürken garsonlar kapıların önüne çıkı0p ''aog'' diye bağırdılar. Neye uğradığımı şaşırdım. İnanılır gibi değil, sokakta herkes onları tanıyor. Amacı olmayan grup gerçekten çok enterasan bir oluşum.
"Amacı Olmayan Grup" filminin sosyal medyanın gücünü ele alan bir konusu var desek yalan olmaz sanırım. Peki sizin bu konudaki görüşleriniz neler? Sosyal medya ne kadar hayatımızda sizce?
NAZ ÇAĞLA IRMAK: Buna şöyle bir örnek verebilirim 'bana senin 1 milyon takipçin var gibi şeyler söylendiğinde ben aslında sosyal medya fenomenelerinin takipçileri daha çok hak ettiğini düşünüyorum. Onlar gerçekten bir mesai harcıyorlar. Ben oyunculuk yapıyorum ve bunu sonucunda şuanda sahip olduğum takipçi sayısına ulaşıyorum. Ben mesleğimi o takipçiye sahip olmak için yapmıyorum ancak sosyal medya fenomenleri bunun için yapıyorlar. Ben çok tebrik ediyorum çünkü bambaşka bir meslek dalı ve kesinlikle işe yarıyor.
ALİ TANRIVERDİ: Sarp Bozkurt'un canlandırdığı Onur karakterimiz 1 milyon takipçiye ulaştıktan sonra güç zehirlenmesi yaşayan bir karakter. Çağla'nın filmdeki karakteri de az önce bahsettiği mesleği fenomenlik olan Berrak.
En başta çekerken çok eğlendik bittiğinde de ağladık demiştiniz. Var mı yaşadığınız ilginç ya da çok komik bir olay?
NAZ ÇAĞLA IRMAK: 2 sene geçti. O an veya 6 ay sonra sorulmuş olsaydı bir şeyler anlatabilirdik belki ama üzerinden uzun bir zaman geçtiği için çok fazla hatırlamıyorum.
Peki filmde verilmek istenen mesaj ne?
ALİ TANRIVERDİ: Değerli Müfit Can Saçıntı filmde öğretmen Kemal'i oynuyor. Amacı Olmayan Grubun başındaki isimlerden birine; bir amacınız olmadan yaşayabilir miyiz? Peki ya bir amacınız olsaydı, bu dünyada bir amaç edinmek ister misiniz? sorularını soruyor. Amacı olmayan bir grup olduğunu iddia eden bir grubun bir amaç edinme hikayesini anlatıyor.
SARP BOZKURT: Filmin ayrıca anlattığı şöyle bir şey de var. Daha geleneksel yaşanan aile yapısı, hayat ve aşklar şuanda daha dejenare yaşanmış hayatlar, derinliksiz ilişkileri bir şekilde gençler üzerinden anlatmaya çalışan bir film.
NAZ ÇAĞLA IRMAK: Çok hayal kurmadık aslında gerçekte ne yaşanıyorsa onu yansıttık.
Naz Çağla Irmak
Şimdilerde de Neslican Tay'ın hayatını canlandırmak için hazırlanıyorsunuz. Bu süreçte saçlarınızı kazıtarak cesur bir hamlede bulundunuz. Zor oldu mu, bu kararı nasıl aldınız?
NAZ ÇAĞLA IRMAK: Bana ilk sorulan soru 'saçlarını kazır mısın? 'oldu. Ben de hemen senaryoyu okumak istedim ve senaryoyu bitirdiğimde 'tabi ki kazırım' dedim. Bu film için bunu yapmamız gerekiyor belli ki ve bu karakteri oynamak için tabii ki yaparım. Aslında karar verme süreci çok uzun olmadı. Buna karar verdikten sonra saçım kesilene kadar olan set günleri biraz daha düşündürücü geçti. Asla kararımdan caymak gibi değil ama nasıl olacak? Bu bana yakışacak mı? Nasıl hissedeceğim? O sırada ve sonrasında nasıl hissedeceğim? gibi soruları insan kendine soruyor ama iyi ki yapmışım, iyi ki o karakteri oynamışım.
Çevrenizden nasıl tepkiler geldi?
NAZ ÇAĞLA IRMAK: Hep çok olumlu tepkiler alıyorum. Çok mutlu oluyorum. Herkes çok destekçi. Beni tanıyan, dostum olan herkes çok gurur duydu. Bu çok güzel bir his.
Sarp Bozkurt
Sizin de diziniz yeni bitti. Film çekimlerini de tamamladınız. Var mı ufukta yeni projeler?
SARP BOZKURT: Bir sinema filmi ve bir dizi projesi var.
Ali Tanrıverdi
Bizi bekleyen yeni bir film yeni bir proje var mı?
ALİ TANRIVERDİ: Evet var. Yapım şirketlerinin aman sinema filmi yapmayalım, riske girmeyelim dediği bir dönemde üç tane proje hazırlıyoruz.