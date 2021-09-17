Neslican Tay’ı canlandıracak olan Naz Çağla Irmak anlattı: Bana ilk sorulan soru ‘Saçlarını kazır mısın?‘ oldu

"Amacı Olmayan Grup" filminin başrol oyuncuları Sarp Bozkurt, Naz Çağla Irmak ve yönetmeni Ali Tanrıverdi ile galada bir araya geldik. Usta isimlerle filmden, çekim sürecinden ve merak edilenlerden bahsettik.

Hemen film hakkında konuşmaya başlamak istiyorum. "Amacı Olmayan Grup" filmini bize biraz anlatır mısınız? Kadroda kimler yer alıyor, filmin konusu nedir?

ALİ TANRIVERDİ: Biz 2 yıl önce filmimizin çekimlerini tamamladık. Pandemi dolayısıyla 2 seneden sonra buradayız. Geldiğimiz noktada bugün pozitif olmaya çalışıyoruz. Biz filmimizi sinema için yaptık ve şimdi çıkıyoruz. Umarım izleyicimizde teveccü gösterip gidecek ve iyi ki gitmişiz diyecekler. Biz şunu vadediyoruz geleceksiniz, eğleneceksiniz, verdiğiniz paranın hakkını alacaksınız, tebessümle salondan ayrılacaksınız ve mutlu bir şekilde evinize gideceksiniz.

NAZ ÇAĞLA IRMAK: 2 sene geçti biz filmi çekeli ve çok şey değişti. Filmdeki Çağlayla buradaki Çağla arasında çok fark var. Hepimiz 2 yaş büyüdük. Çok eğlenceli bir film çektik ve çok eğlendik. Hiç film çekiyormuş gibi değil de tatile gitmişiz gibi oldu. Bizim bu kadar severek, eğlenerek yaptığımız bir şeyin kötü olmasının imkanı yok. Eminim çok da eğlenecekler. Bizler de çok heyecanlıyız. Bizde ilk kez izleyeceğiz.

SARP BOZKURT: Biz çekerken çok eğlendik klişesini şöyle yıktık. Bittiğinde ağladık.

ALİ TANRIVERDİ: Son gün çok ağlayan vardı. Çekerken eğlendiğin bir işin bitişinde üzülüyorsan az önce söylediğim gibi çıktıklarında mutlu ayrılacaklar bu manaya geliyor. Bizim setimiz bittiğinde herkesin gözü yaşlıydı. Onun karşılığı da umarım seyircimize yansır.