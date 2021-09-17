Şevval Şahin’le yaşadığı olaylı kaçamakla adını duyuran Kerem Sabancı Kamışlı’nın yeni yuvası göz kamaştırdı! Tek tek alıp saray yaptı!

ADI BU KEZ YALIYLA ANILDI

Kamışlı, bu kez de Boğaz'da aldığı yalıyla adından söz ettiriyor. Erhan-Emine Sabancı Kamışlı çiftinin 28 yaşındaki oğulları Kerem, Kanlıca'daki Dr. Mazhar Tan Yalısı'nın yeni sahibi oldu.