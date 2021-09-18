Atv canlı yayın ile Kardeşlerim son bölüm izle ekranı | Kardeşlerim 20. yeni bölüm tamamı full izle!

Atv'nin geçtiğimiz sezona damga vuran dizilerinden olan Kardeşlerim yeni bölüm izle ekranıyla yayın gününde merak konusu haline geldi. İlgiyle takip edilen yapımda bu hafta yine izleyenleri ekran başına kilitleyecek gelişmeler yaşanacak. Atv resmi sitesi üzerinden dizinin televizyonda yayınlanmasının ardından Kardeşlerim son bölüm izle linki paylaşılıyor. İşte 18 Eylül yayınlanan bölümüyle Kardeşlerim dizisi izle ekranı ve detaylar...
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KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
"Umut belki de gelecek sayfadadır, hemen kapatma kitabı…"
Eren kardeşler ellerine geçen parayla hayallerinin peşine düşerlerken, yengeleri Şengül parayı değerlendirecek bir fikir bulmuştur bile… Tolga, sinsi oyunlarıyla Doruk'u okulda sıkıştırıp rahatsız etmeye devam ederken; Aybike'nin Berk'le ders çalışacak olması en çok Oğulcan'ı rahatsız eder. Asiye ve Doruk ayrılık acısıyla savrulurlarken, Cemile de her şeye rağmen ablasını bulmakta kararlıdır.