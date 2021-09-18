Banu Alkan'a 'beyaz orkide' şoku! "Ses benim, Banu Alkan sadece playback yaptı"

Müzisyen Nicole Rona (Peachey) "Afrodit" lakaplı Banu Alkan'ın okuduğu "Beyaz Orkide" şarkısındaki sesin kendisine ait olduğunu iddia etmişti. Daha önce noter aracılığıyla Alkan'a ihtar gönderen ve savcılığa suç duyurusunda bulunan Rona, şimdi de tazminat davası açtı. Rona'ın avukatı İlyas Geyik tarafından Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesine verilen dava dilekçesinde, Rona'nın ses sanatçısı olduğu ve yaklaşık 9 yıl önce stüdyoda pilot okuma denilen, yani deneme ses okuması yaptığı kaydedildi. Rona'nın bilgisi ve onayı dışında bu ses okumanın kaydedildiği ve Banu Alkan'ın bu ses okumayı, onay almadan Beyaz Orkide adlı şarkısının nakarat kısmında kullandığı ileri sürüldü.