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Giriş Tarihi: 18.9.2021 11:39 Son Güncelleme: 18.9.2021 11:42

Banu Alkan'a 'beyaz orkide' şoku! "Ses benim, Banu Alkan sadece playback yaptı"

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Banu Alkan’a ’beyaz orkide’ şoku! Ses benim, Banu Alkan sadece playback yaptı

Banu Alkan’ın okuduğu "Beyaz Orkide" şarkısındaki sesin kendine ait olduğunu Nicole Rona'dan dava. 'Beyaz Orkide' şarkısında Banu Alkan’ın sadece playback yaptığını öne süren Nicole Rona, tazminat davası açtı. Sesinin, onayı alınmadan, izinsiz kullandığını ileri süren Nicole Rona, Banu Alkan'ın 4 yılı aşkın süredir kendisi üzerinden haksız kazanç elde ettiğini ifade ederek, 75 bin lira tazminat talep etti.

Müzisyen Nicole Rona (Peachey) "Afrodit" lakaplı Banu Alkan'ın okuduğu "Beyaz Orkide" şarkısındaki sesin kendisine ait olduğunu iddia etmişti. Daha önce noter aracılığıyla Alkan'a ihtar gönderen ve savcılığa suç duyurusunda bulunan Rona, şimdi de tazminat davası açtı. Rona'ın avukatı İlyas Geyik tarafından Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesine verilen dava dilekçesinde, Rona'nın ses sanatçısı olduğu ve yaklaşık 9 yıl önce stüdyoda pilot okuma denilen, yani deneme ses okuması yaptığı kaydedildi. Rona'nın bilgisi ve onayı dışında bu ses okumanın kaydedildiği ve Banu Alkan'ın bu ses okumayı, onay almadan Beyaz Orkide adlı şarkısının nakarat kısmında kullandığı ileri sürüldü.

SADECE PLAYBACK YAPIYOR

Dilekçede, Banu Alkan'ın 4 yılı aşkın süredir şarkıyı kendi eseri olarak kullandığı iddia edilerek, "Şarkıyı 'kendi eserim' diyerek televizyonlarda, radyolarda, sosyal medyada ve görsel basında kullanmış ve bu kullanımlarla birlikte maddi kazançlar elde ettiği tespit edilmiştir. Davalı Banu Alkan, söylediği eserde nakarat ve özel okuma kısmı müvekkile ait olan sesi izinsiz kullanarak kendi sesiymiş gibi lanse etmekte ve playback yapmaktadır" denildi.

SORUŞTURMA DA YÜRÜTÜLÜYOR

Dilekçede, Nicole Rona'nın bu durumu öğrenince noter aracılığıyla Alkan'a ihtar gönderdiği ve savcılığa şikayette bulunduğu, buna ilişkin soruşturmanın ise halen devam ettiği anlatıldı. Soruşturma aşamasında hazırlanan bilirkişi raporuna göre de nakarat kısmında Rona'nın sesinin kullanıldığının tespit edildiği belirtildi.

HAKSIZ KAZANÇ ELDE EDİYOR

Dilekçede, Banu Alkan'ın, Nicole Rona üzerinden haksız kazanç elde etmeye devam ettiği iddia edilen dilekçede, 25 bin TL maddi ve 50 bin TL manevi olmak üzere toplam 75 bin TL tazminat talep edildi.

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Banu Alkan'a 'beyaz orkide' şoku! "Ses benim, Banu Alkan sadece playback yaptı"
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