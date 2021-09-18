Demet Akalın ve Bade İşçil sosyal medyada birbirine girdi! Demet Akalın, Bade İşçil’e öyle bir cevap verdi ki!

"YEMEK RESİMLERİ PAYLAŞMAK GÖRGÜSÜZLÜKTÜR"

Sözlerine devam eden İşçil, 'Bakıyorsunuz orada herkes gülüyor, çok şık giyiniyor, iyi yiyor, iyi içiyor ama gerçek hayat öyle değil. Ayrıca yemek resimleri paylaşmak görgüsüzlüktür. Bizim dinimizde komşusu açken tok yatmak bile yoktur. Bunları bu kadar afişe etmek saçmalık. Bana göre yapılan sadece 'Bu markayı giyeceksin, bunu yiyeceksin' dayatması." ifadelerini kullandı.