Demet Akalın ve Bade İşçil sosyal medyada birbirine girdi! Demet Akalın, Bade İşçil’e öyle bir cevap verdi ki!

Ünlü oyuncu Bade İşçil, bugün sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Bade İşçil'e ise ilk cevap sosyal medyayı sık kullanan Demet Akalın'dan geldi.
TARTIŞMA BAŞLATAN AÇIKLAMA!
Ünlü oyuncunun tartışmayı başlattığı konu ise yemek paylaşan insanlar için yaptığı eleştiri oldu.
"AHLAKİ DEĞERLERİMİZE UYUŞMUYOR"
Bade İşçil, yemek paylaşan insanlar için "Bizim ahlaki değerlerimizle örtüşmüyor. Ama zaman değiştikçe insanlar da değişiyor" dedi.
"YEMEK RESİMLERİ PAYLAŞMAK GÖRGÜSÜZLÜKTÜR"
Sözlerine devam eden İşçil, 'Bakıyorsunuz orada herkes gülüyor, çok şık giyiniyor, iyi yiyor, iyi içiyor ama gerçek hayat öyle değil. Ayrıca yemek resimleri paylaşmak görgüsüzlüktür. Bizim dinimizde komşusu açken tok yatmak bile yoktur. Bunları bu kadar afişe etmek saçmalık. Bana göre yapılan sadece 'Bu markayı giyeceksin, bunu yiyeceksin' dayatması." ifadelerini kullandı.
DEMET AKALIN'DAN BADE İŞÇİL'E SERT CEVAP!
Demet Akalın ise bu sözlerine karşılık İşçil'e cevap verdi. Akalın, "Instagram'ın kuruluş amacına git bir bak! Yeme, içme, manzara!" diyerek ünlü oyuncuya karşılık verdi.