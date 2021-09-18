‘Kuruluş Osman’ üçüncü sezona yedi ödülle başladı

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ekranında yayınlanan iki sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinde yer alan 'Kuruluş Osman
' dizisi ödüle doymuyor. Üçüncü sezonuna yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile bomba gibi girmeye hazırlanan dizi, By Protokol Dergisi tarafından bu yıl ikinci kez dağıtılan Avrupa Ödülleri'nde üç ödül birden kazandı.
TÖRENE 'OSMAN' DAMGASINI VURDU
'Kuruluş Osman'; En İyi Yapımcı (Mehmet Bozdağ
), En İyi Dizi ve En İyi Erkek Oyuncu (Burak Özçivit
) ödüllerini alarak geceye damgasını vurdu. Düzenlenen ödül törenine dizi oyuncuları Seda Yıldız, Özge Törer ve Emel Dede katıldı. Bu arada geçtiğimiz günlerde Golden Palm Ödülleri'nde Yılın Yapımcısı (Mehmet Bozdağ), Yılın Dizisi, Yılın Erkek Dizi Oyuncusu (Burak Özçivit), Yılın Kadın Dizi Oyuncusu (Yıldız Çağrı Atiksoy) olmak üzere dört ödül alan 'Kuruluş Osman', yeni sezon öncesi yedi ödül birden kazanmış oldu.