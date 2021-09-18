Muhabire kafa attı

Yıllar önce aynı projede çalışırken aşk yaşamaya başlayan Kara Melek lakaplı Sanem Çelik ve evli yönetmen Kudret Sabancı'nın yakalanma hikayesinin bir benzeri yaşandı! Bu kez Fox dizisi Yasak Elma
'nın oyuncusu Şafak Pakdemir
ile dizinin evli ikinci yönetmeni Oğulcan Eren Akay
, önceki gece Cihangir'de öpüşürken yakalandı. Alkolün dozunu kaçıran yönetmen, etrafa küfürler savurdu, ardından kendini görüntüleyen kameramana kafa attı.
Sevgilisini sakinleştiren Pakdemir, ağlayarak gazetecilerden özür diledi: "10 yıldır böyle bir olayın içinde bulunmadım. Sonuna kadar haklısınız ama lütfen beni gömmeyin!"