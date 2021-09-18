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Giriş Tarihi: 18.9.2021

Muhabire kafa attı

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Muhabire kafa attı

Yasak Elma’nın oyuncusu Şafak Pakdemir ile dizinin evli yönetmeni Oğulcan Eren Akay kaçamak yaparken görüntülendi. Yönetmen, yasak aşkın fotoğraflarını çeken kameramana saldırdı

Yıllar önce aynı projede çalışırken aşk yaşamaya başlayan Kara Melek lakaplı Sanem Çelik ve evli yönetmen Kudret Sabancı'nın yakalanma hikayesinin bir benzeri yaşandı! Bu kez Fox dizisi Yasak Elma'nın oyuncusu Şafak Pakdemir ile dizinin evli ikinci yönetmeni Oğulcan Eren Akay, önceki gece Cihangir'de öpüşürken yakalandı. Alkolün dozunu kaçıran yönetmen, etrafa küfürler savurdu, ardından kendini görüntüleyen kameramana kafa attı.
Sevgilisini sakinleştiren Pakdemir, ağlayarak gazetecilerden özür diledi: "10 yıldır böyle bir olayın içinde bulunmadım. Sonuna kadar haklısınız ama lütfen beni gömmeyin!"

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Muhabire kafa attı
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