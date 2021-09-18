Yaşadığı ciddi sağlık problemleri nedeniyle uzunca bir süredir tedavi gören ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, eski günlerine geri döndü. Sağlık problemlerini atlatan Mehmet Ali Erbil, birkaç ay önce yaptığı açıklamalar nedeniyle Seda Sayan ile bozulmuştu. Ancak eski iki dost, arasını düzeltti.

SEDA SAYAN'IN DANSI KONSERE DAMGA VURDU!

Bugün Kuruçeşme'de konser veren Seda Sayan, hayranlarının beğenisini kazandı. Ünlü şarkıcı konser sırasında danslarıyla da magazin gündemine bomba gibi düştü. Seda Sayan'ın dansı sosyal medyada da yankı buldu.

Seda Sayan ve Mehmet Ali Erbil sahnede barıştı! Mehmet Ali Erbil’den Seda Sayan’a övgü dolu sözler! | Video