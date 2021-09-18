Yaşadığı ciddi sağlık problemleri nedeniyle uzunca bir süredir tedavi gören ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, eski günlerine geri döndü. Sağlık problemlerini atlatan Mehmet Ali Erbil, birkaç ay önce yaptığı açıklamalar nedeniyle Seda Sayan ile bozulmuştu. Ancak eski iki dost, arasını düzeltti.
SEDA SAYAN'IN DANSI KONSERE DAMGA VURDU!
Bugün Kuruçeşme'de konser veren Seda Sayan, hayranlarının beğenisini kazandı. Ünlü şarkıcı konser sırasında danslarıyla da magazin gündemine bomba gibi düştü. Seda Sayan'ın dansı sosyal medyada da yankı buldu.
Seda Sayan ve Mehmet Ali Erbil sahnede barıştı! Mehmet Ali Erbil’den Seda Sayan’a övgü dolu sözler! | Video
MEHMET ALİ ERBİL'İ SAHNEYE DAVET ETTİ
Konser sırasında Seda Sayan, kendisini izlemeye gelen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'i de sahneye davet etti. Sahneye çıkan Erbil, Sayan'a övgü dolu sözler sarf etti.
İKİLİ SAHNEDE BARIŞTI: SENİ SEVİYORUM!
İkili buzların eridiğini herkese gösterdi. Ünlü şarkıcı, şovmene "Seni seviyorum" derken, ünlü şovmen ise "Her yeri pespembedir. Pembe mutlum benim" ifadelerini kullandı. Gecede ayrıca Seda Sayan'ın dansı da sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
ARALARI BOZULMUŞTU
Bir süredir ciddi sağlık problemleri yaşayan Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile eski dostu Seda Sayan için, "Geçmişi temiz olsa iftar programı da sunardı. Televizyonlar reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyor" demişti.
Erbil'in bu açıklamasına cevap veren Seda Sayan, magazin gündemine bomba gibi düşen ifadeler kullandı. Sayan, "Tuğba ile evli iken hizmetli masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur" diye konuşmuştu.