Son dakika: Seren Serengil’den korunma talep eden Tuğba Coşkun’a mahkemeden büyük şok!

İstanbul Aile Mahkemesi'ne avukat Seçil Turgut tarafından sunulan dilekçede, Serengil'in 25 Ağustos'ta yayınlanan bir programda Mehmet Ali Erbil'e, Tuğba Coşkun'u kastederek, 'Tuğba'yı hep şey gördüm, nedense seni çok sevmemiş gibi', 'Onun seni hiç sevdiğini düşünmüyorum', 'Seni sevmedi gibi geliyor' şeklinde söylemlerde bulunduğu anlatıldı.