ATV
dizisi Bir Zamanlar Çukurova
, önceki akşam 104'üncü bölümüyle ekrana geldi. Heyecanla izlenen dizide 'Hakan Gümüşoğlu
' şirketin yeni hissedarı olarak sahneye çıkarken, Yamanlar Konağı'nda sular durulmadı. Soluksuz izlenen dizi, #Çukurovadaİntikam etiketiyle sosyal medyada çok konuşuldu.
İzleyiciyi ekran başına kilitleyen bölümde; Hakan, Züleyha'nın ateşlediği silahı aldı. Abdülkadir, Hakan'ın Züleyha'yı ele vermesini beklerken beklenmedik bir hamleyle karşılaştı. Çukurova'da itibar kazanmak isteyen Hakan, Züleyha'nın korkusunun sürmesini istedi. Ümit'in cesedini arabayla uçurumdan yuvarlayarak ölümüne kaza süsü verdikten sonra Züleyha'nın karşısına çıktı. Ümit'in ölümünün ardından Fikret vefasını gösterdi ve cenazeyi alacak kimse olmadığını öğrenince eski dostu için sorumluluğu üstlendi. Züleyha'nın cenazeye katılmasıyla Çukurova dedikodularla sarsıldı.