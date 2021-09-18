Yargı dizisi ne zaman başlıyor? Kanal D’nin yeni dizisi Yargı ilk bölüm bu akşam mı, ne zaman yayınlanacak?

Merakla beklenen Yargı dizisi konusu ve oyuncularıyla araştırma konusu haline geliyor. Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan yapımda Aşk 101 isimli internet dizisinde ilgi çeken Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu isimleri yer alacak. Bu noktada "Yargı ne zaman başlıyor, ilk bölüm tarihi belli oldu mu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Kanal D'nin yeni dizisi Yargı hakkında detaylar...