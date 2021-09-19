Banu Alkan’a Beyaz Orkide davası

Banu Alkan
'ın okuduğu 'Beyaz Orkide
' şarkısındaki sesin kendine ait olduğunu, Alkan'ın sadece playback yaptığını öne süren müzisyen Nicole Rona
(Peachey), tazminat davası açtı. Sesinin, onayı alınmadan, izinsiz kullandığını ileri süren Rona
, Alkan'ın 4 yıldır kendisi üzerinden haksız kazanç elde ettiğini ifade ederek 75 bin lira maddi ve manevi tazminat talep etti.
PLAYBACK YAPIYOR
Daha önce noter aracılığıyla Alkan'a ihtar gönderen ve savcılığa suç duyurusunda bulunan Rona, son adım olarak da tazminat davası açtı. Rona'ın avukatı İlyas Geyik
tarafından Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi
'ne verilen dava dilekçesinde, Rona'nın ses sanatçısı olduğu ve yaklaşık 9 yıl önce stüdyoda pilot okuma denilen ses okuması yaptığı kaydedildi. Rona'nın bilgisi ve onayı dışında bu ses okumanın kaydedildiği ve Alkan'ın bu okumayı, onay almadan şarkısının nakarat kısmında kullandığı ileri sürüldü. Dilekçede, "Şarkıyı 'Kendi eserim' diyerek televizyonlarda, radyolarda, sosyal medyada ve görsel basında kullanmış ve bu kullanımlarla birlikte maddi kazançlar elde ettiği tespit edilmiştir. Davalı Alkan, söylediği eserde nakarat ve özel okuma kısmı müvekkile ait olan sesi izinsiz kullanarak kendi sesiymiş gibi lanse etmekte ve playback yapmaktadır" denildi.