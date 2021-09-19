Giriş Tarihi: 19.9.2021

Canlı defile mi yoksa online mi? MERVE YURTYAPAN

Son dönemde markalar videolar üzerinden yeni tasarımlarını tanıtmaya başladı. Bu durum moda dünyasını ikiye böldü. Kimi ‘Defilelerin miadı doldu’ dedi, kimisi de ‘Canlı defiledeki atmosfer çok büyülü, alternatifi olamaz’ yorumunu yaptı