Canlı defile mi yoksa online mi?

Pandemi
döneminde defilelerin boyut değiştirip online ve videolar üzerinden yapılması yeni bir tartışmayı gündeme getirdi. Bir grup 'Zaten klasik defilelerden sıkılmıştık, hala neden yapıldığını anlamıyorduk' diye yorumlar yaptı. Bir grup ise 'Ne olursa olsun biz defileleri özledik, yine mankenleri podyumda görmek istiyoruz' dedi. Biz de moda dünyasının önde gelen isimlerine bu konu hakkındaki düşüncelerini sorduk. Çoğunluk fiziksel defilelerin hala devam etmesi gerektiğini ifade etti.
SANAL DÜNYADAN HOŞLANMIYORUM DEMET ŞENER (1995
Miss Turkey güzellik kraliçesi):
Sanal şeylerden
çok hoşlanmayan
biri
olarak özellikle
kendi mesleğimle
ilgili bir
konuda fiziksel
defilelerin yapılmasını
daha çok
istiyorum. Oradaki
atmosfer,
müzik, mankenlerin
yürüyüşünü, alkışların
gerçekliğini hiçbir sanal
ortam veremez. Umarım defileler,
şovlar en iyi şekilde
devam eder ve tüm markalar
da eskiden olduğu gibi defilelerini
yapmaya devam ederler.
ORADAKİ ATMOSFERİ YAŞAMALIYIZ
YÜKSEL AK (2000 Miss Turkey güzeli) :
Defileleri
ben de özledim. Bence defileler
her zamanki gibi podyumda
seyircili yapılmalı. Oradaki
atmosfer, kıyafetleri görmek
bambaşka bir his. Kesinlikle
şartlar elverdikçe defileler online
olmamalı.
ŞOV KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK
CENGIZ ABAZOĞLU:
Fiziksel defileler hem tasarımcılar hem de izleyiciler için vazgeçilmez bir sahnedir. Moda haftalarında tasarımcıların yeni koleksiyonları kadar katılan ünlülerin, editörlerin ve sosyal medya fenomenlerinin ne giydiği konuşulur. Bu atmosfer ve yarattığı büyünün kalıcı bir alternatifi olabileceğini düşünmüyorum. Pandemi fırtınası geçer ve şov kaldığı yerden devam eder. Geçtiğimiz günlerde geçekleşen Venedik Film festivalinde bile kırmızı halıdaki ünlü trafiği herkesin bu atmosferi nasıl özlediğini çok net gösterdi.
TEPKİYİ ANINDA GÖRMELİYİZ İMAN CASABLANCA
(Best Model of the World 2018 birincisi):
Ben bir defilenin
online yapılmasına
karşıyım. Bu tasarımcının
yaratıcılığını sekteye uğratır.
Tasarımcı, mankenler podyumda
kendi elbiselerini giyip
yürürken izlemek ister. Seyircinin
tepkisini de o anda
canlı görmeyi arzular. Zaten
bu işin heyecan verici tarafı
da budur. Mankenler için de
aynı şey geçerli. Seyircisiz
bir defilede yürümek, seyircisiz
bir tiyatro oyununda
oynamak gibidir, benim için
hiçbir anlamı yok. Bir manken
için ya da bir oyucu için seyirci
çok önemli bir faktördür.
ALTERNATİF BİR DÜZEN KURULDU
ELİF ECE UZUN:
Defilelerin yapılamayacağı bir dönemde böyle alternatif bir düzen kurmaları çok güzel. Bu sektörün tamamen yok olmaması için bir öncülük ve başka bir alana taşımak için güzel bir adım. Zaten defileler yapılabiliyor olsaydı insanlar fiziksel defileleri de yapardı. Bu dönemde bu alternatif çok güzel. Tabii ki hepimiz podyuma çıkmayı özlüyoruz ama hiç olmamasındansa online olması tercih edilebilir.
SIKICI VE KENDİSİNİ TEKRAR EDİYOR
DENİZ BERDAN:
Fiziksel defileler miadını doldurdu. Yıllardır sıkıcı, kendini tekrar eden, hatta buzdolabında kalmış bir süt gibi son kullanma tarihi geçmişti. Hatta nedense hala neden yapıldığını bile sorgulayıp eleştiriyorduk. Ama dürüst olmak gerekirse ben yine de defileleri özledim.
ALKIŞ SİZİ MOTİVE EDİYOR
HAKAN AKKAYA:
Tabii ki fiziksel defileler tercihim. Ama önceliğimiz sağlık ve bu yüzden ben de video üzerinden dijital defileler düzenledim. Tasarımınıza olan ilgiyi insanların gözlerinden anlamak beni çok mutlu ediyor. Defile sonu mankenlerle yürürken gelen alkış sonraki defile için sizi motive eder.
İZLEMEK YERİNE TELEFONA KAYIT YAPIYORLAR BEGÜM YILMAZ TANK (2009
Miss Turkey dördüncü güzeli):
Model tarafından bakacak olursak her
zaman izleyenlerden aldığımız etkileşim
bizi daha motive eder, yürüyüşümüzü
etkiler. Tasarımcı açısından
bakarsak kreatif projelerle ürünlerin
tanıtılması ve dijital olduğu için
de istenilen konseptlerle daha az bütçelerle
koleksiyonların duyurulması
daha çok tercih edilebilir. Günümüzde
insanlar artık defile izlemek yerine
telefona kaydediyor. Koleksiyonların
detayları yeterince incelenemiyor.