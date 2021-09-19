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Giriş Tarihi: 19.9.2021

Canlı defile mi yoksa online mi?

MERVE YURTYAPAN MERVE YURTYAPAN
Canlı defile mi yoksa online mi?

Son dönemde markalar videolar üzerinden yeni tasarımlarını tanıtmaya başladı. Bu durum moda dünyasını ikiye böldü. Kimi ‘Defilelerin miadı doldu’ dedi, kimisi de ‘Canlı defiledeki atmosfer çok büyülü, alternatifi olamaz’ yorumunu yaptı

Pandemi döneminde defilelerin boyut değiştirip online ve videolar üzerinden yapılması yeni bir tartışmayı gündeme getirdi. Bir grup 'Zaten klasik defilelerden sıkılmıştık, hala neden yapıldığını anlamıyorduk' diye yorumlar yaptı. Bir grup ise 'Ne olursa olsun biz defileleri özledik, yine mankenleri podyumda görmek istiyoruz' dedi. Biz de moda dünyasının önde gelen isimlerine bu konu hakkındaki düşüncelerini sorduk. Çoğunluk fiziksel defilelerin hala devam etmesi gerektiğini ifade etti.

SANAL DÜNYADAN HOŞLANMIYORUM DEMET ŞENER (1995
Miss Turkey güzellik kraliçesi): Sanal şeylerden çok hoşlanmayan biri olarak özellikle kendi mesleğimle ilgili bir konuda fiziksel defilelerin yapılmasını daha çok istiyorum. Oradaki atmosfer, müzik, mankenlerin yürüyüşünü, alkışların gerçekliğini hiçbir sanal ortam veremez. Umarım defileler, şovlar en iyi şekilde devam eder ve tüm markalar da eskiden olduğu gibi defilelerini yapmaya devam ederler.

ORADAKİ ATMOSFERİ YAŞAMALIYIZ
YÜKSEL AK (2000 Miss Turkey güzeli) : Defileleri ben de özledim. Bence defileler her zamanki gibi podyumda seyircili yapılmalı. Oradaki atmosfer, kıyafetleri görmek bambaşka bir his. Kesinlikle şartlar elverdikçe defileler online olmamalı.

ŞOV KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK
CENGIZ ABAZOĞLU: Fiziksel defileler hem tasarımcılar hem de izleyiciler için vazgeçilmez bir sahnedir. Moda haftalarında tasarımcıların yeni koleksiyonları kadar katılan ünlülerin, editörlerin ve sosyal medya fenomenlerinin ne giydiği konuşulur. Bu atmosfer ve yarattığı büyünün kalıcı bir alternatifi olabileceğini düşünmüyorum. Pandemi fırtınası geçer ve şov kaldığı yerden devam eder. Geçtiğimiz günlerde geçekleşen Venedik Film festivalinde bile kırmızı halıdaki ünlü trafiği herkesin bu atmosferi nasıl özlediğini çok net gösterdi.

TEPKİYİ ANINDA GÖRMELİYİZ İMAN CASABLANCA
(Best Model of the World 2018 birincisi): Ben bir defilenin online yapılmasına karşıyım. Bu tasarımcının yaratıcılığını sekteye uğratır. Tasarımcı, mankenler podyumda kendi elbiselerini giyip yürürken izlemek ister. Seyircinin tepkisini de o anda canlı görmeyi arzular. Zaten bu işin heyecan verici tarafı da budur. Mankenler için de aynı şey geçerli. Seyircisiz bir defilede yürümek, seyircisiz bir tiyatro oyununda oynamak gibidir, benim için hiçbir anlamı yok. Bir manken için ya da bir oyucu için seyirci çok önemli bir faktördür.

ALTERNATİF BİR DÜZEN KURULDU
ELİF ECE UZUN: Defilelerin yapılamayacağı bir dönemde böyle alternatif bir düzen kurmaları çok güzel. Bu sektörün tamamen yok olmaması için bir öncülük ve başka bir alana taşımak için güzel bir adım. Zaten defileler yapılabiliyor olsaydı insanlar fiziksel defileleri de yapardı. Bu dönemde bu alternatif çok güzel. Tabii ki hepimiz podyuma çıkmayı özlüyoruz ama hiç olmamasındansa online olması tercih edilebilir.

SIKICI VE KENDİSİNİ TEKRAR EDİYOR
DENİZ BERDAN: Fiziksel defileler miadını doldurdu. Yıllardır sıkıcı, kendini tekrar eden, hatta buzdolabında kalmış bir süt gibi son kullanma tarihi geçmişti. Hatta nedense hala neden yapıldığını bile sorgulayıp eleştiriyorduk. Ama dürüst olmak gerekirse ben yine de defileleri özledim.

ALKIŞ SİZİ MOTİVE EDİYOR
HAKAN AKKAYA: Tabii ki fiziksel defileler tercihim. Ama önceliğimiz sağlık ve bu yüzden ben de video üzerinden dijital defileler düzenledim. Tasarımınıza olan ilgiyi insanların gözlerinden anlamak beni çok mutlu ediyor. Defile sonu mankenlerle yürürken gelen alkış sonraki defile için sizi motive eder.

İZLEMEK YERİNE TELEFONA KAYIT YAPIYORLAR BEGÜM YILMAZ TANK (2009
Miss Turkey dördüncü güzeli): Model tarafından bakacak olursak her zaman izleyenlerden aldığımız etkileşim bizi daha motive eder, yürüyüşümüzü etkiler. Tasarımcı açısından bakarsak kreatif projelerle ürünlerin tanıtılması ve dijital olduğu için de istenilen konseptlerle daha az bütçelerle koleksiyonların duyurulması daha çok tercih edilebilir. Günümüzde insanlar artık defile izlemek yerine telefona kaydediyor. Koleksiyonların detayları yeterince incelenemiyor.

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Canlı defile mi yoksa online mi?
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