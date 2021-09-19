Kızılay’sız olmaz!

Gönüllüleri ve profesyonel kadrosuyla her türlü riske rağmen ilk günden beri sahada olan ve insanların yardımına koşan Kızılay, 'Sensiz Olmaz' filmi ile ünlü sanatçıları bir kez daha bir araya getirdi. Projeye Hakan Altun
, Irmak Arıcı
, Serkan Çağrı
, Emel Sayın
, Ömür Gedik
, Koray Avcı
, Şükriye Tutkun
, Bülent Serttaş
, Hayko Cepkin, İpek Acar, İlyas Yalçıntaş, Suzan Kardeş, Yavuz Bingöl, Orhan Hakalmaz, Sinan Akçıl, Azerin, Cahit Berkay, Turgay Başyayla, Ferman Akgül ve Sevcan Orhan video mesaj göndererek destek oldu. Seri halinde devam eden filmlerde oyuncular Türk Kızılay'ın toplum için önemine dikkat çekiyor.
Kızılay'a desteklerini gönüllü olarak dile getiren sanatçılar, "Senin kök hücre bağışın olmasa umutla bekleyen binlerce hastanın hayalleri de olmaz. Milyonlarca ihtiyaç sahibinin yüzündeki gülümseme de olmaz. Senin iyi kalbin olmasa Kızılay da olmaz. Sensiz olmaz" mesajlarını paylaşıyor.