Reyting sonuçları açıklandı mı, birinci kim oldu? Reyting sonuçları sıralaması 18 Eylül 2021

TOTAL, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçları 18 Eylül verileri bekleniyor. Her gün bir önceki günün sıralaması açıklanırken Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında pek çok dizi ve film yer aldı. ATV ekranlarında Kardeşlerim, TRT 1 ekranlarında Gönül Dağı gibi diziler yer alırken pek çok kanalda ise yarışma programları ile filmler izleyicisi ile buluştu. Peki; reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 18 Eylül Cumartesi reyting sonuçları sıralaması.
18 Eylül Cumartesi gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.
REYTİNG SONUÇLARI 17 EYLÜL 2021 CUMA
Reyting sonuçları belli oldu. Reyting ölçüm raporlarına göre 17 Eylül 2021 Cuma günü en çok takip edilen yayınlar arasında Yalancı, Arka Sokaklar, Kırmızı Oda vardı. Dünün reyting sonuçları ile 17 Eylül reyting sonuçları birincisi haberimizde...
17 Eylül 2021 Cuma günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.
Total izleyici grubunda birincilikte Aşk Mantık İntikam, ikincilikte Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncülükte ise Arka Sokaklar yer aldı. AB Grubunda ise birinci sırada Kırmızı Oda, ikinci sırada Aşk Mantık İntikam üçüncü sırada yer aldı.
20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Aşk Mantık İntikam, ikincilikte Kırmızı Oda yer aldı.
TOTAL İLK 4 SIRALAMA
AŞK MANTIK İNTİKAM
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
ARKA SOKAKLAR
AŞK MANTIK İNTİKAM- ÖZET