Haberler Günaydın Haberleri Reyting sonuçları açıklandı mı, birinci kim oldu? Reyting sonuçları sıralaması 18 Eylül 2021
Giriş Tarihi: 19.9.2021 09:16 Son Güncelleme: 19.9.2021 09:16

Reyting sonuçları açıklandı mı, birinci kim oldu? Reyting sonuçları sıralaması 18 Eylül 2021

Reyting sonuçları açıklandı mı, birinci kim oldu? Reyting sonuçları sıralaması 18 Eylül 2021

Her gün bir önceki sıralamanın belli olduğu reyting sonuçları için araştırmalar başladı. Medya gündemini yakından takip edenler sıralamayı merak ederken 18 Eylül Cumartesi televizyon ekranlarına pek çok dizi ve film geldi. Kardeşlerim, Gönül Dağı gibi diziler izleyicisi ile buluşurken aynı zamanda pek çok kanalda sevilen filmler de yer aldı. Peki; reyting sonuçları açıklandı mı? 18 Eylül 2021 Reyting sonuçları sıralamasında birinci kim?

TOTAL, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçları 18 Eylül verileri bekleniyor. Her gün bir önceki günün sıralaması açıklanırken Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında pek çok dizi ve film yer aldı. ATV ekranlarında Kardeşlerim, TRT 1 ekranlarında Gönül Dağı gibi diziler yer alırken pek çok kanalda ise yarışma programları ile filmler izleyicisi ile buluştu. Peki; reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 18 Eylül Cumartesi reyting sonuçları sıralaması.

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 18 EYLÜL CUMARTESİ

18 Eylül Cumartesi gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.

REYTİNG SONUÇLARI 17 EYLÜL 2021 CUMA

Reyting sonuçları belli oldu. Reyting ölçüm raporlarına göre 17 Eylül 2021 Cuma günü en çok takip edilen yayınlar arasında Yalancı, Arka Sokaklar, Kırmızı Oda vardı. Dünün reyting sonuçları ile 17 Eylül reyting sonuçları birincisi haberimizde...

17 Eylül 2021 Cuma günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birincilikte Aşk Mantık İntikam, ikincilikte Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncülükte ise Arka Sokaklar yer aldı. AB Grubunda ise birinci sırada Kırmızı Oda, ikinci sırada Aşk Mantık İntikam üçüncü sırada yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Aşk Mantık İntikam, ikincilikte Kırmızı Oda yer aldı.

TOTAL İLK 4 SIRALAMA

AŞK MANTIK İNTİKAM

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

ARKA SOKAKLAR

AŞK MANTIK İNTİKAM- ÖZET

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Reyting sonuçları açıklandı mı, birinci kim oldu? Reyting sonuçları sıralaması 18 Eylül 2021
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