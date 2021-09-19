Reyting sonuçları açıklandı mı, birinci kim oldu? Reyting sonuçları sıralaması 18 Eylül 2021

REYTİNG SONUÇLARI 17 EYLÜL 2021 CUMA

Reyting sonuçları belli oldu. Reyting ölçüm raporlarına göre 17 Eylül 2021 Cuma günü en çok takip edilen yayınlar arasında Yalancı, Arka Sokaklar, Kırmızı Oda vardı. Dünün reyting sonuçları ile 17 Eylül reyting sonuçları birincisi haberimizde...

17 Eylül 2021 Cuma günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birincilikte Aşk Mantık İntikam, ikincilikte Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncülükte ise Arka Sokaklar yer aldı. AB Grubunda ise birinci sırada Kırmızı Oda, ikinci sırada Aşk Mantık İntikam üçüncü sırada yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Aşk Mantık İntikam, ikincilikte Kırmızı Oda yer aldı.

TOTAL İLK 4 SIRALAMA

AŞK MANTIK İNTİKAM

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

ARKA SOKAKLAR

AŞK MANTIK İNTİKAM- ÖZET