Merakla beklenen Yargı dizisi konusu ve oyuncularıyla araştırma konusu haline geliyor. Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan yapımda Aşk 101 isimli internet dizisinde ilgi çeken Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu isimleri yer alacak. Bu noktada "Yargı ne zaman başlıyor, ilk bölüm tarihi belli oldu mu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Kanal D'nin yeni dizisi Yargı hakkında detaylar...
YARGI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Dizinin yayınlanan fragmanında 19 Eylül tarihi işaret edilmişti. Merakla beklenen yapım her hafta Pazar günü Kanal D ekranlarında yer alacak.
OYUNCULARI KİMLER?
Yargı dizisi oyuncuları arasında Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Ece Yüksel, Özlem Çakar, Arda Anarat, Onur Durmaz, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.
KONUSU NE?
Yapımda bir cinayet vakasıyla yolları kesişen bir avukat ve bir savcının etkileyici hikayesi anlatılacak.
YARGI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Yargı dizisinin çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleştiriliyor..