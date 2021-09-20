Camdaki Kız dizisi yeni bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız 12. bölüm fragmanında Feride’den şok itiraf

Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı yayınlandı.Yeni bölüm tanıtımına göre dizide bu hafta hiç beklenmedik gelişmeler ekranlara yansıyacak. Dizinin sıkı takipçilerini meraklandıran fragmanda Nalan'ın oldukça zor bir durumda kaldığı görülürken Rafet Koroğlu'nun da bu kez Nalan'ı hedef aldığı görülüyor. İşte Camdaki Kız 12. Yeni bölüm fragmanı ve detaylar...
CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!
Camdaki Kız 12. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video
Muzo, Nalan ve Sedat'ı gözetleyen Feride'yi yakalar. Feride'nin aklı ise kızındadır. Öte yandan Nalan aile içerisinde zor bir durumda kalır. Ne yapacağını bilemeyen Nalan annesini arar. Ancak Feride'den hiç ummadığı bir söz duyacaktır.
Camdaki Kız yeni bölümüyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de!