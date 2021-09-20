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Giriş Tarihi: 20.9.2021 14:01

Camdaki Kız dizisi yeni bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız 12. bölüm fragmanında Feride'den şok itiraf

Camdaki Kız dizisi yeni bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız 12. bölüm fragmanında Feride’den şok itiraf

Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Camdaki Kız dizisi yeni bölüm fragmanıyla izleyenlerini şoke etti. Koroğlu Konağı’nda ipler iyice gerilirken bu kez Nalan, beklenmedik şekilde Rafet Koroğlu’nun radarına giriyor. Camdaki Kız 12. Yeni bölüm fragmanı, Youtube’da trend listesinde yerini aldı. İşte Camdaki Kız dizisi yeni bölüm fragmanı ve gelecek bölümle alakalı merak edilenler...

Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı yayınlandı.Yeni bölüm tanıtımına göre dizide bu hafta hiç beklenmedik gelişmeler ekranlara yansıyacak. Dizinin sıkı takipçilerini meraklandıran fragmanda Nalan'ın oldukça zor bir durumda kaldığı görülürken Rafet Koroğlu'nun da bu kez Nalan'ı hedef aldığı görülüyor. İşte Camdaki Kız 12. Yeni bölüm fragmanı ve detaylar...

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CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Camdaki Kız 12. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video

Muzo, Nalan ve Sedat'ı gözetleyen Feride'yi yakalar. Feride'nin aklı ise kızındadır. Öte yandan Nalan aile içerisinde zor bir durumda kalır. Ne yapacağını bilemeyen Nalan annesini arar. Ancak Feride'den hiç ummadığı bir söz duyacaktır.

Camdaki Kız yeni bölümüyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de!

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Camdaki Kız dizisi yeni bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız 12. bölüm fragmanında Feride'den şok itiraf
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