Cem Belevi ile aşk yaşadığı konuşulan İrem Derici’den iddiaları güçlendiren paylaşım! Aralarında neler oluyor?

Şarkıcı çift İrem Derici ile Cem Belevi'nin Bodrum'da baş başa tatil yaptığı ve aşk yaşadıkları iddia edilmişti. İrem Derici "8 yıllık arkadaşımla tatile gitmem tuhaf bir şey mi? Biz arkadaşız. Yeni bir şey olursa söylerim yani." diyerek iddiaları reddetmişti.