Cem Belevi ile aşk yaşadığı konuşulan İrem Derici’den iddiaları güçlendiren paylaşım! Aralarında neler oluyor?

Şarkıcı çift İrem Derici ile Cem Belevi'nin Bodrum'da baş başa tatil yaptığı ve aşk yaşadıkları iddia edilmişti. İrem Derici "8 yıllık arkadaşımla tatile gitmem tuhaf bir şey mi? Biz arkadaşız. Yeni bir şey olursa söylerim yani." diyerek iddiaları reddetmişti.
Derici sözlerine, "Yaz bitmeden skandal yaratmak istiyorum. Özledim, skandal özledim. Skandal dediğinde aklına ben gelmiyor muyum? Bugün yok ama yaz bitmeden skandal yapacağım" diyerek devam etmişti.
Ancak ünlü şarkıcı iddiaları reddetse de yaptığı paylaşımlar ve yorumlar kafa karıştırmaya devam ediyor.
Son olarak aşk söylentilerinin ardından İrem Derici'den dikkat çeken bir hamle geldi.
CEM BELEVİ İMASI
Gelen "Ev hali" yorumuna "Misafirim var" yazan Derici, "Kim?" sorusuna da "3 harfli" cevabı vererek aşk iması yaptı.
Cem Belevi'yle evde olduğunu ima eden şarkıcı, aşk iddiaları hakkında "Konuşmak istemiyorum" dese de bir yandan da kendisi Cem Belevi ile ilişkisini gündeme getiriyor...