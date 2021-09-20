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Giriş Tarihi: 20.9.2021 09:51 Son Güncelleme: 20.9.2021 10:14

Cem Belevi ile aşk yaşadığı konuşulan İrem Derici'den iddiaları güçlendiren paylaşım! Aralarında neler oluyor?

Cem Belevi ile aşk yaşadığı konuşulan İrem Derici’den iddiaları güçlendiren paylaşım! Aralarında neler oluyor?

Ünlü şarkıcı İrem Derici ile kendisi gibi şarkıcı olan Cem Belevi'nin bir süredir aşk yaşadığı iddiaları magazin gündeminde konuşuluyor. Bodrum'da baş başa tatil yapan çiftin, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar iddiaları güçlendirmişti. Konuyla ilgili sorulara kaçamak yanıtlar veren İrem Derici, son yorumuyla kafaları iyice karıştırdı. İkili arasında neler olduğu bir kez daha merak konusu oldu. İşte detaylar...

Şarkıcı çift İrem Derici ile Cem Belevi'nin Bodrum'da baş başa tatil yaptığı ve aşk yaşadıkları iddia edilmişti. İrem Derici "8 yıllık arkadaşımla tatile gitmem tuhaf bir şey mi? Biz arkadaşız. Yeni bir şey olursa söylerim yani." diyerek iddiaları reddetmişti.

Derici sözlerine, "Yaz bitmeden skandal yaratmak istiyorum. Özledim, skandal özledim. Skandal dediğinde aklına ben gelmiyor muyum? Bugün yok ama yaz bitmeden skandal yapacağım" diyerek devam etmişti.

Ancak ünlü şarkıcı iddiaları reddetse de yaptığı paylaşımlar ve yorumlar kafa karıştırmaya devam ediyor.

Son olarak aşk söylentilerinin ardından İrem Derici'den dikkat çeken bir hamle geldi.

CEM BELEVİ İMASI

Gelen "Ev hali" yorumuna "Misafirim var" yazan Derici, "Kim?" sorusuna da "3 harfli" cevabı vererek aşk iması yaptı.

Cem Belevi'yle evde olduğunu ima eden şarkıcı, aşk iddiaları hakkında "Konuşmak istemiyorum" dese de bir yandan da kendisi Cem Belevi ile ilişkisini gündeme getiriyor...

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Cem Belevi ile aşk yaşadığı konuşulan İrem Derici'den iddiaları güçlendiren paylaşım! Aralarında neler oluyor?
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