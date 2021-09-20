Derya Tuna: Her şeyin en iyisinin olmasını istiyoruz

İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses, 2017 yılı Ağustos ayında Yasemin Şefkatli ile aşk yaşamaya başlamıştı. Çift, Ekim ayında nikah masasına oturacak.
HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
Ünlü çiftin düğün için hazırlıkları da tüm hızıyla devam ediyor. Derya Tuna önceki gün bir alışveriş merkezindeydi.
MAĞAZALARI DOLAŞTI
Oğlu ve gelin adayı için mağazaları dolaştı.
"HER ŞEYİN EN İYİSİNİN OLMASINI İSTİYORUZ"
Gazetecilerin alışveriş merkezi çıkışında yakaladığı Tuna, "Çok tatlı bir telaş ve heyecan var. Her şeyin en iyisinin olmasını istiyoruz. Dört bir koldan eksikleri tamamlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.İbrahim Tatlıses'in oğlu evleniyor! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’den davetiyeli paylaşım!