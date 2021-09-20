Derya Tuna: Her şeyin en iyisinin olmasını istiyoruz

"HER ŞEYİN EN İYİSİNİN OLMASINI İSTİYORUZ"

Gazetecilerin alışveriş merkezi çıkışında yakaladığı Tuna, "Çok tatlı bir telaş ve heyecan var. Her şeyin en iyisinin olmasını istiyoruz. Dört bir koldan eksikleri tamamlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

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