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Giriş Tarihi: 20.9.2021 23:11 Son Güncelleme: 20.9.2021 23:22

Derya Tuna: Her şeyin en iyisinin olmasını istiyoruz

Derya Tuna: Her şeyin en iyisinin olmasını istiyoruz

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, bir süredir Yasemin Şefkatli ile birlikte. 3 yıllık birliktelikleri olan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, ekim ayında nikah masasına oturacak. Düğün için hazırlıklar ise tüm hızıyla devam ediyor. Alışveriş merkezi çıkışında görüntülenen Derya Tuna, “Çok tatlı bir telaş ve heyecan var. Her şeyin en iyisinin olmasını istiyoruz. Dört bir koldan eksikleri tamamlamaya çalışıyoruz.” diye konuştu. İşte detaylar...

İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses, 2017 yılı Ağustos ayında Yasemin Şefkatli ile aşk yaşamaya başlamıştı. Çift, Ekim ayında nikah masasına oturacak.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Ünlü çiftin düğün için hazırlıkları da tüm hızıyla devam ediyor. Derya Tuna önceki gün bir alışveriş merkezindeydi.

MAĞAZALARI DOLAŞTI

Oğlu ve gelin adayı için mağazaları dolaştı.

"HER ŞEYİN EN İYİSİNİN OLMASINI İSTİYORUZ"

Gazetecilerin alışveriş merkezi çıkışında yakaladığı Tuna, "Çok tatlı bir telaş ve heyecan var. Her şeyin en iyisinin olmasını istiyoruz. Dört bir koldan eksikleri tamamlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

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Derya Tuna: Her şeyin en iyisinin olmasını istiyoruz
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