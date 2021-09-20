‘Destan’ın çekimleri başladı

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arka arkaya yayımladığı iddialı dizi projelerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor... Hazırlık süreci yaklaşık bir yılı bulan 'Destan
' adlı dizinin çekimlerine kısa süre önce başlandı.... Bu destansı dizi Orta Asya
Türklerinin önemli aşk hikayelerinden birini anlatıyor... 'Destan'; Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han
'ın yetim bıraktığı savaşçı dağ kızı Akkız ile Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini
Batuga arasındaki destansı aşkı; bu iki garip kuşun sevdalarını kılıç, yüreklerini kalkan yaparak imkansızı başarmalarını konu alıyor. Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ
'a ait; başrollerini Ebru Şahin
ile Edip Tepeli
'nin, yönetmenliğini Emir Khalilzadeh
'in üstlendiği; senaryosunu Nehir Erdem
ile Ayşe Ferda Eryılmaz
'ın kaleme aldığı 'Destan'ın çekimleri Bozdağ Film Platosu
'nda başladı.
ÇOK KONUŞULACAK
Dizinin yapımcı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, 'Destan' dizisinin çekimlerinin başladığını duyurarak tüm ekibe ve oyunculara hayırlı olması dileğinde bulundu. 'Destan'da izleyicinin dönem, hikaye ve prodüksiyon açısından ilk kez böyle bir yapım izleyeceklerini müjdeleyen Bozdağ, yetim ve savaşçı bir kızla öksüz ve çolak bir çocuğun yürek yüreğe vererek Türklerin kaderini yeniden yazmalarını anlatan 'Destan' dizisinin; prodüksiyonu, hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla sadece Türkiye'de değil dünyada da çok konuşulacağını söyledi.