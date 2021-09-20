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Giriş Tarihi: 20.9.2021 21:22 Son Güncelleme: 20.9.2021 22:04

Esra Erol bir aileyi daha birbirine kavuşturdu! 10 yıllık hasret Esra Erol’da sona erdi!

Esra Erol bir aileyi daha birbirine kavuşturdu! 10 yıllık hasret Esra Erol’da sona erdi!

ATV’nin ve Türkiye’nin en çok izlenen ve sevilen programlarından biri olan ‘Esra Erol’da’ bugün yine gündeme damga vuran bir olay yaşandı. Samsun’da yaşayan Edanur Aygün, 10 yıldır görmediği annesini bulmak için Esra Erol’dan yardım istedi. Ünlü sunucu Esra Erol, 19 yaşındaki Edanur’u annesine ve kardeşlerine kavuşturdu. İşte yaşananlar...

ATV'nin ve Türkiye'nin en çok takip edilen programlarından biri olan 'Esra Erol'da her hafta farklı bir olay ve konular ele alınıyor. Bu hafta Esra Erol'da yaşananlar adeta yürekleri burktu.



ESRA EROL'DAN YARDIM İSTEDİ!

Esra Erol, 19 yaşındaki Edanur'u annesine ve kardeşlerine kavuşturdu. Samsun'da yaşayan Edanur Aygün, 10 yıldır görmediği annesini bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi.

Esra Erol bir aileyi daha birbirine kavuşturdu! 10 yıllık hasret Esra Erol’da sona erdi! | Video

"ÇÖPTEN EKMEK TOPLADIM YEDİM"

Anne özlemi içinde büyüyen Edanur, "Üvey annem tarafından şiddet gördüm ve çok zor günler geçirdim. Çöpten ekmek topladım yedim." diye gözyaşları içinde sitem etti.

ÜNLÜ SUNUCU DAKİKALAR İÇİNDE BULDU

10 yıldır annesi Songül Ulu'dan hiç bir haber alamayan genç kıza dakikalar sonra müjdeli haber Esra Erol'dan geldi. Edanur'un hiç görmediği annesi Songül Hanımı Esra Erol dakikalar içinde buldu.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Stüdyodaki kavuşma görülmeye değerdi. Anne ve kızı dakikalarca sarılarak hasret giderdi. Esra Erol'un genç kıza sürprizi bununla da kalmadı. Hiç görmediği iki kız kardeşini de stüdyoya getirdi. Edanur'un kardeşleriyle kavuşması herkesi gözyaşlarına boğdu.

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Esra Erol bir aileyi daha birbirine kavuşturdu! 10 yıllık hasret Esra Erol’da sona erdi!
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