ATV'nin ve Türkiye'nin en çok takip edilen programlarından biri olan 'Esra Erol'da her hafta farklı bir olay ve konular ele alınıyor. Bu hafta Esra Erol'da yaşananlar adeta yürekleri burktu.
ESRA EROL'DAN YARDIM İSTEDİ!
Esra Erol, 19 yaşındaki Edanur'u annesine ve kardeşlerine kavuşturdu. Samsun'da yaşayan Edanur Aygün, 10 yıldır görmediği annesini bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi.
Esra Erol bir aileyi daha birbirine kavuşturdu! 10 yıllık hasret Esra Erol’da sona erdi! | Video
"ÇÖPTEN EKMEK TOPLADIM YEDİM"
Anne özlemi içinde büyüyen Edanur, "Üvey annem tarafından şiddet gördüm ve çok zor günler geçirdim. Çöpten ekmek topladım yedim." diye gözyaşları içinde sitem etti.
ÜNLÜ SUNUCU DAKİKALAR İÇİNDE BULDU
10 yıldır annesi Songül Ulu'dan hiç bir haber alamayan genç kıza dakikalar sonra müjdeli haber Esra Erol'dan geldi. Edanur'un hiç görmediği annesi Songül Hanımı Esra Erol dakikalar içinde buldu.