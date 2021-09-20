ATV'nin ve Türkiye'nin en çok takip edilen programlarından biri olan 'Esra Erol'da her hafta farklı bir olay ve konular ele alınıyor. Bu hafta Esra Erol'da yaşananlar adeta yürekleri burktu.





ESRA EROL'DAN YARDIM İSTEDİ!

Esra Erol, 19 yaşındaki Edanur'u annesine ve kardeşlerine kavuşturdu. Samsun'da yaşayan Edanur Aygün, 10 yıldır görmediği annesini bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi.

Esra Erol bir aileyi daha birbirine kavuşturdu! 10 yıllık hasret Esra Erol’da sona erdi! | Video