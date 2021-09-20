‘Evleneceğin kişiyi iyi tanımalısın’

MANKEN Özge Ulusoy
, geçtiğimiz günlerde evliliklerle ilgili samimi açıklamalar yaptı. Gelinlik mağazası Seren Moda
'nın açılışına katılan Ulusoy, "Sizi ne zaman gelinlikle göreceğiz?" diye soran muhabirlere "Bu işler gerçekten kısmet. Son zamanlarda boşanmalar da arttı. İyi karar vermek, o kişiyi iyi tanımak lazım" diye yanıt verdi. Ulusoy, katıldığı Uraw Cosmetics
'in açılışında da yönetmen Oğulcan Eren Akay
'ın bir muhabire saldırmasıyla ilgili "Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Kadına, çocuğa değil, canlıya şiddete karşıyım" dedi.