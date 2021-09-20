Fenomen TheBehz: Askerlikten sonra hayatım değişti!

Kendinde eski enerjiyi bulamadığını ve bu yüzden sosyal medyaya ara verdiğini anlatan TheBehz, "Özel hayatımda da bazı sorunlarla savaşıyordum. Askerlikten sonra hayatım değişti. Ama şu an her şey yolunda. Bir müzik stüdyosu ve şirketi kuruyorum. Sosyal medyada daha fazla aktif olmak için kendime zemin hazırlıyorum diyebilirim. Artık tamamen müzikle ilerlemek istiyorum" dedi.

Hayat nasıl gidiyor? Görüşmeyeli neler yapıyorsun?

Son zamanlarda insanların bilmediği çok fazla şey yapıyorum.

Ne gibi? Neden sosyal medyada aktif değilsin artık? Askere gidip döndükten sonra göremedik seni hiçbir mecrada.

Kendimde eski enerjiyi bulamadığım için bir süre sosyal medyadan uzaklaştım. Özel hayatımda da bazı sorunlarla savaşıyordum. Ama şu an her şey yolunda. Şimdilerde sosyal medyada aktif olmamamın sebebi ticaretle uğraşmam. Aynı zamanda bir müzik stüdyosu ve şirketi kuruyorum. Özellikle son 1 aydır müzik stüdyom için uğraşıyorum. Sosyal medyada daha fazla aktif olmak için kendime zemin hazırlıyorum diyebilirim. Artık tamamen müzikle ilerlemek istiyorum.