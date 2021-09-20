Fenomen TheBehz: Askerlikten sonra hayatım değişti!

Kendinde eski enerjiyi bulamadığını ve bu yüzden sosyal medyaya ara verdiğini anlatan TheBehz, "Özel hayatımda da bazı sorunlarla savaşıyordum. Askerlikten sonra hayatım değişti. Ama şu an her şey yolunda. Bir müzik stüdyosu ve şirketi kuruyorum. Sosyal medyada daha fazla aktif olmak için kendime zemin hazırlıyorum diyebilirim. Artık tamamen müzikle ilerlemek istiyorum" dedi.
Hayat nasıl gidiyor? Görüşmeyeli neler yapıyorsun?
Son zamanlarda insanların bilmediği çok fazla şey yapıyorum.
Ne gibi? Neden sosyal medyada aktif değilsin artık? Askere gidip döndükten sonra göremedik seni hiçbir mecrada.
Kendimde eski enerjiyi bulamadığım için bir süre sosyal medyadan uzaklaştım. Özel hayatımda da bazı sorunlarla savaşıyordum. Ama şu an her şey yolunda. Şimdilerde sosyal medyada aktif olmamamın sebebi ticaretle uğraşmam. Aynı zamanda bir müzik stüdyosu ve şirketi kuruyorum. Özellikle son 1 aydır müzik stüdyom için uğraşıyorum. Sosyal medyada daha fazla aktif olmak için kendime zemin hazırlıyorum diyebilirim. Artık tamamen müzikle ilerlemek istiyorum.
Unutamadığın bir askerlik anını da alalım mı senden?
Gerçekten anlatmamı istiyor musunuz? :) Pisuvara büyük tuvaletini yapmıştı biri. Gece iki buçukta 3000 kişilik bölük ayağa kalktı, dışarı çıktık. Komutan bunu hangimizin yaptığını sordu. Sabah 5'e kadar tuvalet temizledik.
"YAŞANDI VE BİTTİ!"
Özel hayatından da bahsedelim biraz. Yine kendin gibi bir sosyal medya fenomeniyle bir süre boyunca birliktelik yaşadın. Ardından ayrıldınız. Neler yaşandı? Neden ayrıldınız?
Ben özel hayatın çok konuşulmasından yana değilim. Özel olduğunu düşünüyorum. Bana kalmalı diye düşünüyorum. Araya da çok zaman girdi. Tekrar gündeme gelmesini istemiyorum. Ama insanları aydınlatmak için bir şeyler söylenebilir. İyisiyle kötüsüyle biz de bir şeyler yaşadık. Sosyal medyada bir söylediğin beşle çarpılıyor, abartılıyor. O yüzden de çok konuşmak istemedim şimdiye kadar. Konuşmayınca da insanlar benim suçlu olduğumu sandı. İlişkiyi tek taraf bitiremez. Yaşandı ve bitti. Bana da bir tecrübe oldu. Güzeldi.
Ayrılık sürecin nasıl geçti peki?
Benim için zor bir süreçti. Gerçekten ilk defa böyle bir şey yaşamıştım. Zordu ya. Kısa ve net. Gerçekten zordu. Büyük sıkıntılar yaşadım. Arkadaşlarım ve ailem yanımda oldu. Ama en büyük destekçim askerlik oldu. Askerlikten sonra hayatım değişti. Askerlikte aştım bu ayrılığı. Yalnızsın, düşünüyorsun. Normalde göremediğin şeyleri algılıyorsun. Aydınlanıyorsun yani. Askerlik güzel :) Zor bir zaman geçirdim, insanlara göstermedim. Bunu da yaşamam lazımdı.
Şu an hayatında biri var mı?
Yok.