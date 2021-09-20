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Giriş Tarihi: 20.9.2021 19:05 Son Güncelleme: 20.9.2021 19:26

Kapadokya’da konser veren Buray talihsiz bir olay yaşadı! Buray talihsizliği ‘kırmızı’ ayakkabısına bağladı!

Kapadokya’da konser veren Buray talihsiz bir olay yaşadı! Buray talihsizliği ‘kırmızı’ ayakkabısına bağladı!

Ünlü şarkıcı Buray, geçtiğimiz gün Kapadokya’da bir konser verdi. 'Olmadı', 'Senin Yüzünden', 'Sen Sevda mısın?' gibi en sevilen şarkılarıyla dinleyenleri keyifli bir gece yaşatan Buray, talihsiz bir olay yaşadı. Ünlü şarkıcının konser alanına tek bir giriş olduğu için seyirciler sahneye çıkmak zorunda kaldı. Konserde şarkıcının 12 bin TL'lik sazı çalındı. Buray, hırsızlık olayını o gün kırmızı ayakkabı giymemesine bağladı. İşte detaylar…

Ünlü şarkıcı Buray, Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu ve Balon Festivali'nde sahneye çıkarak hayranlarına güzel anlar geçirdi. Sevilen şarkılarını seslendiren ünlü şarkıcı Buray'ı 35 binden fazla dinleyici dinledi.

BURAY REKOR KIRDI!

Müzikseverle birlikte koro halinde seslendiren Buray, seyirci rekoruna da imza attı. Yabancı turistlerin de ön sıralardan takip ettiği etkinlikte, sıcak hava balonlarının çepeçevre sardığı konser alanını 'Alaz Alaz' şarkısıyla yakan Buray, geceyi 'Deli Kız' şarkısıyla bitirdi.

12 BİN TL'LİK SAZI ÇALINDI!

Ancak gecede talihsiz bir an da yaşandı. Ünlü şarkıcının konser alanına tek bir giriş olduğu için seyirciler sahneye çıkmak zorunda kaldı. Konserde şarkıcının 12 bin TL'lik sazı çalındı.

HIRSIZLIĞI BATIL İNANCINA BAĞLADI!

Buray, hırsızlık olayını o gün kırmızı ayakkabı giymemesine bağladı. Buray, " Kırmızı ayakkabı ritüelimi kırmaya çalışıyorum. Evet! Batıl inan.. Her giymediğim konserde bir aksilik oluyor, görüyorum. Ama yılmayacağım." dedi.

"ÇALAN ELBET BULUNACAK"

Ayrıca ünlü şarkıcı, "Geçen hafta Ürgüp'te siyah ayakkabı giydim, konser sonrası izdihamda sahneden bağlamam çalındı! Polis ve Emniyet'ten arkadaşlar sağ olsun MOBESE ile araştırmaya devam ediyor, ama çalan elbet bulunacak." ifadelerini kullandı.

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Kapadokya’da konser veren Buray talihsiz bir olay yaşadı! Buray talihsizliği ‘kırmızı’ ayakkabısına bağladı!
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