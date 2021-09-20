Kapadokya’da konser veren Buray talihsiz bir olay yaşadı! Buray talihsizliği ‘kırmızı’ ayakkabısına bağladı!

Ünlü şarkıcı Buray, Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu ve Balon Festivali'nde sahneye çıkarak hayranlarına güzel anlar geçirdi. Sevilen şarkılarını seslendiren ünlü şarkıcı Buray'ı 35 binden fazla dinleyici dinledi.
BURAY REKOR KIRDI!
Müzikseverle birlikte koro halinde seslendiren Buray, seyirci rekoruna da imza attı. Yabancı turistlerin de ön sıralardan takip ettiği etkinlikte, sıcak hava balonlarının çepeçevre sardığı konser alanını 'Alaz Alaz' şarkısıyla yakan Buray, geceyi 'Deli Kız' şarkısıyla bitirdi.
12 BİN TL'LİK SAZI ÇALINDI!
Ancak gecede talihsiz bir an da yaşandı. Ünlü şarkıcının konser alanına tek bir giriş olduğu için seyirciler sahneye çıkmak zorunda kaldı. Konserde şarkıcının 12 bin TL'lik sazı çalındı.
HIRSIZLIĞI BATIL İNANCINA BAĞLADI!
Buray, hırsızlık olayını o gün kırmızı ayakkabı giymemesine bağladı. Buray, " Kırmızı ayakkabı ritüelimi kırmaya çalışıyorum. Evet! Batıl inan.. Her giymediğim konserde bir aksilik oluyor, görüyorum. Ama yılmayacağım." dedi.