Kapadokya’da konser veren Buray talihsiz bir olay yaşadı! Buray talihsizliği ‘kırmızı’ ayakkabısına bağladı!

12 BİN TL'LİK SAZI ÇALINDI!

Ancak gecede talihsiz bir an da yaşandı. Ünlü şarkıcının konser alanına tek bir giriş olduğu için seyirciler sahneye çıkmak zorunda kaldı. Konserde şarkıcının 12 bin TL'lik sazı çalındı.