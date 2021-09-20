Reyting sonuçları sıralaması 19 Eylül Pazar: Reyting sonuçları açıklandı mı, birinci kim oldu?

Sabah saatleri itibarıyla reyting sonuçları için araştırmalar başladı. TOTAL, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçları sıralaması, medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere; her gün bir önceki günün sonuçları belli bir saat diliminde açıklanıyor. İşte 19 Eylül Pazar reyting sonuçları sıralaması.