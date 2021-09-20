Reyting sonuçları sıralaması 19 Eylül Pazar: Reyting sonuçları açıklandı mı, birinci kim oldu?

Sabah saatleri itibarıyla reyting sonuçları için araştırmalar başladı. TOTAL, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçları sıralaması, medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere; her gün bir önceki günün sonuçları belli bir saat diliminde açıklanıyor. İşte 19 Eylül Pazar reyting sonuçları sıralaması.
19 Eylül Pazar gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında bu başlık altından bulabilirsiniz.
REYTİNG SONUÇLARI 18 EYLÜL 2021 CUMARTESİ
Total izleyici grubunda birincilikte Kardeşlerim, ikincilikte Gönül Dağı, üçüncülükte ise Kardeşlerim Özet yer aldı.
AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada MasterChef Türkiye, üçüncü sırada ise Kardeşlerim yer aldı.
20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı , ikincilikte Kardeşlerim, üçüncülükte ise MasterChef Türkiye yer aldı.