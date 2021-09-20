Haberler Günaydın Haberleri Reyting sonuçları sıralaması 19 Eylül Pazar: Reyting sonuçları açıklandı mı, birinci kim oldu?
Giriş Tarihi: 20.9.2021 07:58

Reyting sonuçları sıralaması 19 Eylül Pazar: Reyting sonuçları açıklandı mı, birinci kim oldu?

Reyting sonuçları sıralaması 19 Eylül Pazar: Reyting sonuçları açıklandı mı, birinci kim oldu?

Her gün bir önceki günün sıralamasının belli olduğu reyting sonuçları, medya gündemini yakından takip edenlerce araştırılıyor. Bu kapsamda; 19 Eylül Pazar günü ekranlara gelen diziler arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Ekran hayatına yeni başlayan Kanal D dizisi Yargı, Show Tv İçimizden Biri, ATV İkimizin Sırrı gibi diziler izleyicisi ile buluşurken aynı zamanda film ve yarışma programları da ekranlarda yer aldı. Peki; reyting sonuçları açıklandı mı, birinci kim oldu? İşte reyting sonuçları sıralaması 19 Eylül Pazar.

Sabah saatleri itibarıyla reyting sonuçları için araştırmalar başladı. TOTAL, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçları sıralaması, medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere; her gün bir önceki günün sonuçları belli bir saat diliminde açıklanıyor. İşte 19 Eylül Pazar reyting sonuçları sıralaması.

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 19 EYLÜL 2021 PAZAR

19 Eylül Pazar gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında bu başlık altından bulabilirsiniz.

REYTİNG SONUÇLARI 18 EYLÜL 2021 CUMARTESİ

Total izleyici grubunda birincilikte Kardeşlerim, ikincilikte Gönül Dağı, üçüncülükte ise Kardeşlerim Özet yer aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada MasterChef Türkiye, üçüncü sırada ise Kardeşlerim yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı , ikincilikte Kardeşlerim, üçüncülükte ise MasterChef Türkiye yer aldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Reyting sonuçları sıralaması 19 Eylül Pazar: Reyting sonuçları açıklandı mı, birinci kim oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA