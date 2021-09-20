Sahnede aşk var

ÜNLÜ şarkıcı Ziynet Sali
, önceki akşam fırtına ve doluya rağmen Turkcell Vadi Açıkhava
'da konser verdi. Sali, "İçerisi kalabalık, konseri erteleyemezdik. Doluya ve şimşeklere rağmen müzik susmasın. İsterim ki İstanbul'un ve ülkemizin her yanını müzik sesleri sarsın" dedi. Konserden bir gün önce evlilik yıldönümü olan Sali, "İkinci yılımızı doldurduk. Güzel gidiyor, bu akşam sahnede yine beraberiz. Müziğe, aşka ve sevgiye devam ediyoruz" dedi. Konser sırasında 'Ömrüm' şarkısını söylerken Sali, eşi Erkan Erzurumlu
'yu yanına davet etti. Erzurumlu, eşini alnından öptü.