Şarkıcı Lider Şahin: Sanatın içine doğdum ama kendi emeklerimle bu noktaya geldim

Lider Şahin son şarkısı 'Bir Tek Sen' ile müzik listelerine hızlı bir giriş yaptı. Kariyerindeki üçüncü şarkısıyla ilk defa pop tarzında bir parçayla dinleyicilerle buluşan Şahin, yeni şarkıların hazırlıklarına da zaman kaybetmeden başladığını söylüyor. 10 yıldır yazdığı ve bestelediği parçaları peş peşe müzik severlerle buluşturacağını anlatan Lider Şahin, yılbaşında çıkması planlanan Selami Şahin Tribute albümünde yıllardır kendisinden beklenen bir Selami Şahin şarkısı söyleyeceğini de sözlerine ekliyor. "Yıllardır kendi emeğimle ve yazıp söylediğim şarkılarla bu noktaya geldim" diyen Lider Şahin, babası Selami Şahin'in arkasında itici bir güç olmadığını ama ondan çok şey öğrendiğini sözlerine ekliyor. Yaşadığı aşklar sonrası ise magazin gündeminin kendisini yanlış tanıttığından dolayı tepkili olduğunu dile getiren Şahin, "İnsanlar beni magazin üzerinden değerlendiriyor ve yanlış yorumluyor. Ama benim söz yazarı, besteci, iç mimar olduğumu bilmeyen bir o kadar da insan tanıyorum. Her vakti yoğun geçen, işiyle, müziğiyle ve kariyeriyle uğraşan biriyim. Ama bunun aksi düşünülmesine tepkiliyim" diyor.

Yeni şarkın 'Bir Tek Sen' hayırlı olsun… Bu şarkınla beklenmeyen bir sürpriz yaptın çünkü ilk iki şarkın gibi slow bir parça yapman bekleniyordu…

Türkiye'de hızlı şarkıyla çıkmak gibi bir gelenek var. Müzik sektöründeki herkes "Hızlı şarkıyla çıkmalısın sonra slowa düşmelisin" der. Bu ticari kaygılardan dolayı kaynaklanıyor sanırım. Ama ben müziği böyle görmedim. Bir yerden başlamam gerekiyordu ve 'Mesela' ile başladım. Parçanın hızlı veya yavaş olması benim için önemli değildi.

Peki bundan sonrası için bizi nasıl bir parça bekliyor?

Kasım veya aralıkta hızlı bir şarkıyla devam etmeyi planlıyorum. Sonra bir albüm yapmayı düşünüyorum. Zamanla hep beraber göreceğiz.

Nasıl bir yaz geçirdin?

Sürekli çalışarak geçirdiğim bir yazdı. Açıkçası çok tatil yapamadım. Çünkü Çeşme'de iki tane işletmem var onlarla ilgileniyorum. Bunun dışında tabii ki bir müzik kariyerim var. Onların stüdyo ve klip çekimi süreçleri oluyor. Onlar için sıklıkla İstanbul'a gidip geldim. Hem çalışmakla hem tatille karışık bir yazdı aslında.

Gördüğüm kadarıyla çok verimli ve sürekli ürettiğin bir yaz oldu. Peki bu emeklerinin karşılığını aldın mı?

Bana mesleğimi soranlara prodüktörlük, müzisyenlik, iç mimarlık diyorum. Ve senelerdir tüm bunların hepsini harmanladığım eğlenceli bir hayat yaşıyorum. Bunların yanında nitekim söz yazarlığım, besteciliğim de var. Bunların hepsi benim için bir birikim… Yaklaşık 10 senedir yazdığım şarkıları şimdi teker teker müzik severlerle paylaşmak beni çok mutlu ediyor. Bu yaz da öyle oldu. Kariyerimin üçüncü şarkısı olan 'Bir Tek Sen' için çalıştım. Bunlar hayatımda tamamlamak istediğim hikayelerdi. Bu şarkıları yazmak ve paylaşmak için hep beklemiştim ve o gün bugün. Bu yüzden hepsini bir bir yaptığım ve karşılığını bulduğum bir hayat içindeyim.

Sekiz yıllık bir vokal kariyerin var, uzun süredir sahneye çıkıyorsun ama her şarkında sanki yeni şarkıcı olmuşsun gibi algılanıyor. Bu algıya dair neler söylemek istersin?

Bunu ben de senin düşündüğün gibi düşünüyorum. Senelerdir geri planda müziğimi, söz yazarlığımı ve besteciliğimi yaptım. Böyle olmasını tercih ettim. Yazdığım şarkıları beş sene önce de çıkartabilirdim ama Selami Şahin sahnesindeki eğitime kendimi verdim ve sürüklendim. Çünkü oradan öğreneceğim çok şey vardı. Bu yüzden o tecrübede uzun zaman kaldım ama bu süreçte de şarkı nasıl yazılır, beste nasıl yapılır hepsini öğrenmiş oldum. Çünkü 30 yaşıma kadar ailemle yaşadım ve gözümün önünde 'Özledim', 'Ben Sevdalı Sen Belalı' şarkıları yazıldı. Bunları yaparken Selami Şahin'i çok iyi gözlemledim. Kendi şarkılarımdan 'Oldum' Selami Şahin ekolüne bir selamdır. 'Sen olmaya geldim' şarkısına bir saygı duruşudur. Bu yüzden hafif alaturkalığı vardır. Diğer şarkım 'Mesela' daha batılı, son çıkardığım şarkı Bir Tek Sen ise popa yönelik bir şarkıdır. Müziği hiçbir zaman sınırlandırmak istemedim. Çünkü burada da babamı örnek aldım. O da hiçbir zaman müziğini sınırlandırmadı. Bu yüzden müzik hayatımda çok yönlü olma telaşındayım. Farklı şeyler denemeye devam edeceğim.

"Her şeyi kendi imkanlarımla emeklerimle yapıyorum"

Sanat dünyasının içine doğmamış olsaydın. Arkanda itici bir gücün olmasaydı bugün burada, bu şekilde yine de olabilir miydin?

Bir Selami Şahin şarkısı okumuyorum. Şarkılar, düzenlemeler ve klipler sadece bana ait. Bu yüzden aslında her şeyi kendi imkanlarımla emeklerimle yapıyorum ve senelerdir sahnede çalışıyorum. Her zaman kendi tırnaklarımla kazıyarak bir şeyler yapmayı amaçlıyorum. Çünkü benden hep bir Selami Şahin şarkısı okumam beklendi. Ama zaten ben bunu senelerdir sahnede yapıyordum. Bir albümde Selami Şahin şarkısı okumam tabii ki kaçınılmaz ama kendi bestelerimle, kendi jargonumu, kendi tarzımı, kendi ifade şeklimi bana ait bir şekilde hem görsel hem de işitsel olarak aktarma çabasındayım.

Peki senden bir Selami Şahin şarkısı ne zaman dinleyeceğiz?

Babamın benim için çok özel olan şarkıları var. Bunları da Selami Şahin tribute albümünde okumaya hazırlanıyorum. Bu albüm de sanıyorum yeni yılda hazır hale gelecek. Henüz tam kadro belli değil ama kısa sürede netleşecektir.

Selami Şahin her ortamda, her şartta ve her koşulda herkesi samimiyetle kucaklayan biri. Sende bu kadar kolay insanları kucaklar mısın yoksa daha mesafeli durmayı mı tercih edersin?

Ben de babamın oğluyum. Herkesle kolay iletişim kurarım. Sohbeti ve sevgiyi paylaşmayı seven biriyimdir. Kimseden bunu esirgemem.

"İnsanlar beni yanlış yorumluyor"

Hakkında yanlış bilindiğini düşündüğün neler var?

Türkiye'de magazinin nasıl işlediğinin farkındayım. Fakat magazin seni bambaşka bir yerde konumlandırıyor. İnsanlar beni magazin üzerinden değerlendiriyor ve yanlış yorumluyor. Ama benim söz yazarı, besteci, iç mimar olduğumu bilmeyen bir o kadar da insan tanıyorum. Araştırmadan mesleki ve tavır olarak eleştiri aldığım insanlar oluyor. Ama ben her vakti yoğun geçen, işiyle, müziğiyle ve kariyeriyle uğraşan biriyim. Ama bunun aksi düşünülmesine tepkiliyim.

Ünlü simalarda yaşadığın ilişkilerden sonra magazinde bu kadar yer almak seni rahatsız etti mi? Artık magazinin önünde ilişkimi yaşamam gibi bir kararın var mı?

Ben bu camianın içine doğduğum ve fuar kulislerinde büyüdüğüm için etkilenmiyorum. Çünkü bir taraftan da prodüktörüm ve bu işin böyle işlediğini de kabul ediyorum. Bu yüzden bu konuda soğuk kanlıyım. Ama özel hayatını da çok ortada yaşayan biri değilim. İzole yaşamayı seviyorum. Bu yüzden bunun dengesini artık kendim kurabiliyorum, anlayabiliyorum ve anlayışlı olabiliyorum. Ama bir daha magazinin önünde ilişki yaşamam kararıyla hareket etmiyorum. Magazin sizi her yerde yakalayabilir bunun farkında olarak artık her şeyi yönetebiliyorum.

Biten ilişkilerinden sonra kullandığın dil çok naifti. Eski ilişkilerini bu kadar naif anan biri nasıl ilişki yaşıyordur ve neden ilişkileri bitiyordur merak ediyorum…

İnsanların bir araya gelmesi ne kadar normalse, ayrılmaları da o kadar normal. Bir yerden sonra kafalar uyuşmuyor ve yollarınızı ayırıyorsunuz. Ben her ilişkimi dostluk ve arkadaşlık üzerine kuran biriyim. Bu temel üzerine bir şeyler yaşamak bana daha oturaklı, samimi ve gerçek geliyor. Bu yüzden öncesini de sonrasını da saygı çerçevesinde hayatıma devam ediyorum.

"Önüne bakan, hedeflerine odaklanan biriyim"

Peki evliliğe karşı tavrın nasıl? Evliliğe karşı mısın?

Evliliğe karşı değilim.

Ecem'le (Çırpan) çok tatlı giden bir ilişkiniz var…

Ecem'le 7 aydır çok mutlu olduğum bir ilişki yaşıyorum. Her şey kısmet, zaman bize her şeyi gösterecek. Ama şu anın enerjisindeyim ve çok mutluyum.

Ailenin ilişkilerine karıştığına dair haberler çıktı. Bu durum seni yıprattı mı?

Bu algı şekli beni yıpratmıyor. Çünkü ben kendi önüne bakan, hedeflerine odaklanan biriyim. Bunlar benim dikkatimi dağıtan şeyler değil. Ailem tabii ki ilişkilerime karışmıyor. Ama magazin basının yarattığı ön yargıyla bana bir hediye bıraktılar. Ama ne ailem benim yaşadığım ilişkiye karışır ne de bir yorum yapar. Tam tersi her zaman destekleyici ve kucaklayıcı oldular. Bu yüzden bu sadece magazinin yarattığı bir algıdır. Herkes kendi evinde, kendi özel hayatında, kendi kararlarıyla yaşıyor.

"Artık bir oyuncuyum ve oyunculuk iddiam devam ediyor"

'Seninle Başım Dertte' müzikalinde başrol olarak sahneye çıktın. Oyunculuğa dair fikrin ve kararın nedir?

Ben artık bir oyuncuyum. Çünkü Seninle Başım Dertte müzikalinde çok değerli ustalarla oynadım. 6 ay boyunca bir prova sürecimiz oldu ve o süreçte ben temel oyunculuğu öğrendim. Bir yandan da Ümit Çırak'tan oyunculuk dersleri aldım. Sahnede tiyatroyu başardıktan sonra kamera önünde çok daha rahat ettiğimi fark ettim. Kliplerimde de hep oyunculuk iddiamı sergiledim. Bazen oyunculuk teklifleri aldığım oluyor. Ama içime sinen, karakteri alabileceğim işlerde olmak istiyorum. Oyunculuk iddiam devam ediyor.

Peki şimdiye kadar verdiğin kararlarda hiç pişmanlık yaşadın mı?

Vardır belki bazı pişmanlıklarım… Ama pişmanlık benim ömrümü ve zamanımı alan bir şey olamaz. Bir sonrasına engel olmamalı diye düşündüğüm için pişmanlıklarımı hızlıca unutuyorum. Hızlı unutmayı tercih edip güne yepyeni başlamak isterim. Çünkü pişmanlık beni bir sonrası için tutabilir. Hayatta doğrularımız da olabilir yanlışlarımızla ama bu konuda kendimizi affetmeli bilmeliyiz. Kendimizle barışmalıyız. Pişmanlık biraz kendini suçlamak gibi ve bence buna hiç gerek yok.