Süperstar Maçka’yı yıktı geçti

Süperstar Ajda Pekkan , Küçükçiftlik Park'ta düzenlenen özel gecede verdiği konserde modacı Cihan Nacar imzalı kostümü, özel sahne tasarımı, sürprizleriyle ve hep bir ağızdan söylenen şarkılarıyla misafirlere keyifli bir gece yaşattı. We Are The Walkers X Küçükçiftlik Club Presents kapsamındaki etkinlikte aralarında Erkan Özerman Müge Boz , Tuğkan, Gözde Akpınar, Müge Boz, Elçin Afacan, Alican Aytekin, Çiçek Acar, Beril Kayar gibi ünlü isimlerin de olduğu davetliler, dans edip eğlenerek gecenin tadını çıkardı.