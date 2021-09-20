Survivor Sercan Yıldırım evlilik yolunda ilk adımı attı! Sevgilisi Nihan Yönel’i ailesinden istedi

Survivor 2020'nin yıldız yarışmacılarından olan, eski futbolcu Sercan Yıldırım ve Nihan Yönel evlilik yolunda ilk adımı attı. Daha önce sabaha karşı 05.17'de sevgilisine evlenme teklifi eden Sercan Yıldırım bu kez ailesiyle kız istemeye gitti.