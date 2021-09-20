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Giriş Tarihi: 20.9.2021 15:52 Son Güncelleme: 20.9.2021 15:52

Survivor Sercan Yıldırım evlilik yolunda ilk adımı attı! Sevgilisi Nihan Yönel'i ailesinden istedi

Survivor Sercan Yıldırım evlilik yolunda ilk adımı attı! Sevgilisi Nihan Yönel’i ailesinden istedi

Katıldığı Survivor 2020 yarışmasıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan eski futbolcu Sercan Yıldırım, bir süredir Nihan Yönel ile aşk yaşıyordu. Çift evlilik yolunda ilk adımı attı. Sercan Yıldırım, sevgilisi Nihan Yönel'i önceki gün ailesinden istedi. İkilinin mutlu günlerinden kareler sosyal medyada paylaşıldı. Sercan Yıldırım ile Nihan Yönel'e hayranlarından ve yakınlarından tebrik mesajları yağdı...

Survivor 2020'nin yıldız yarışmacılarından olan, eski futbolcu Sercan Yıldırım ve Nihan Yönel evlilik yolunda ilk adımı attı. Daha önce sabaha karşı 05.17'de sevgilisine evlenme teklifi eden Sercan Yıldırım bu kez ailesiyle kız istemeye gitti.

Türk örf ve adetlerine göre gerçekleşen törende Yıldırım, müstakbel eşinin ellerinden acı kahve içti.

Bir hayli heyecanlı olan çift bu özel geceden görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

SURVİVOR'A GİDECEK Mİ?

Survivor 2020'de yarışan ve performansıyla adından söz ettiren Sercan Yıldırım, yeşil sahalara veda etmişti. Şirket kurup kendi işlerini yapan Yıldırım, 'survivor'a gidecek misiniz?' sorusuna 'kadroda olacağım' cevabını vermişti.

Eski futbolcu Survivor'da yarıştığı dönemde hırsıyla dikkat çekmişti.

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Survivor Sercan Yıldırım evlilik yolunda ilk adımı attı! Sevgilisi Nihan Yönel'i ailesinden istedi
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