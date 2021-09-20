Türkiye saç ekimindeki başarısını dünyaya kanıtladı

Türkiye saç ekimi konusunda gerek operasyonlarda sağlanan başarı gerekse fiyat performansı açısından dünyanın tanıdığı bir ülke konumunda. Dolayısıyla ülkemiz bu anlamda birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Bunlar arasında en önemlilerinden biri olan FUE Europe Kongresi'nin 9'uncusu İstanbul
'da gerçekleşti. Saç ekimine dair birçok önemli konunun konuşulduğu kongreye Dr. Christian Bisanga
, Dr. Sanusi Umar
, Dr. John P. Cole, Dr. Bijan Feriduni
, Dr. Patrick Mwamba
, Dr. Tayfun Oğuzoğlu
, Dr. Özgür Öztan
, Dr. Ryan Welter
, Dr. Alp Bayramoğlu
, Dr. Nancy Anthone
, Dr. Koray Erdoğan, Dr. Levent Acar
, Dr. Anastasios Vekris
, Dr. Jakub Miszczyk
, Dr. Myroslava Novosilska ve alanında uzman birçok isim katıldı. Peki, kongrede neler oldu? Türkiye'de saç ekimi için neler söylendi? Gelin göz atalım…
CANLI AMELİYAT UYGULAMALARI
FUE tekniği, dünya üzerinde en çok uygulanan ve başarılı sonuçlar almamızı sağlayan saç ekimi tekniklerinin başında geliyor. FUE tekniğini geliştirmek, öğretmek ve bilimsel olarak daha iyi seviyelere getirmek için kurulan FUE Europe topluluğu Dr. Özgür Öztan tarafından yönetiliyor. Saç ekimi konusunda herkesin izlediği bu topluluğun bir Türk tarafından yönetilmesi gurur verici olmakla birlikte yaptığımız işte motivasyonumuzu artırıyor. Bu topluluğu yönetmenin yanında bilimsel çalışmalara da destek veren Dr. Öztan, her sene yaptığı kongreler ile dünya çapında saç ekimi konusunda en uzman hekimleri bir araya getirerek bilgi paylaşımı, canlı ameliyat uygulamaları ve bilimsel gelişmelerin değerlendirilmesine katkı sağlıyor. Kongreye katılım sağlayan dünyaca ünlü birçok hekim tecrübelerini hem sunumlar hem de canlı ameliyatlarla destekleyerek meslektaşlarıyla paylaştı. Dr. Özgür Öztan ve ekibi de özel bir hastanede gerçekleştirdikleri örnek operasyonlarla senelerdir en iyisini uygulamak üzere kullandıkları ve geliştirdikleri teknikleri hem asistanlara hem de meslektaşlarına gösterdi. Böylece Türkiye'nin saç ekimindeki başarısının farkında olan birçok doktor hem hastanelerimizdeki teknolojileri hem de misafirperverliğimizi test etmiş oldu.
HEM İSTANBUL'A HEM DE ORGANİZASYONA HAYRAN KALDILAR
Dünyaca içerisinden geçtiğimiz bu zor dönemde ülkemiz için gurur verici olan ve sektöre bilimsel olarak çok şey katan bu kongreye katılmak hepimizi heyecanlandırdı ve onurlandırdı. Kovid- 19 önlemleri ile gerçekleştirilen kongre, ülkemizin sağlık turizminde bulunduğu konumunu, sadece pratikte değil akademik başarısının da dünyanın her yerinden duyulup görüldüğünü gözler önüne serdi. Kongreye misafir olarak gelen bütün doktorlar hem İstanbul'u tanıma fırsatı elde etti hem de sektörün bilimsel olarak daha da ileriye taşınabilmesi için değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin en popüler ve başarılı saç ekimi cerrahları da tüm dünyanın anlayacağı dilde görseller eşliğinde yaptıkları sunumlarla sektörün nabzını tuttu. Son olarak bu tarz kongrelerin ülkemize hem manevi hem de maddi birçok kazancı olduğunu belirterek kongrede hem çözüm odaklı olması hem de misafirperverliğiyle yardımcı olan Sinem Yanovalı'ya katkılarından dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz.