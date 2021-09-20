Uzman Astrolog Zeynep Turan ile haftalık ve günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 20 Eylül 2021 Pazartesi

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 20 Eylül 2021 Pazartesi günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 20 Eylül 2021 Pazartesi burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 20 EYLÜL 2021 PAZARTESİ

BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?

Koç Burçları: Gökyüzü gündeminin hareketli olduğu bir haftaya adım atıyorsun. Salı günü meydana gelecek Dolunay, sağlık konularını senin için ön plana çıkarabilir. Karar verirken risk almaktan uzak duracaksın.

Boğa Burçları: Dostlukların pekişiyor. Arkadaşlıklarına verdiğin önem sayesinde onları daha fazla kollayacaksın. İletişiminin yoğun olduğu bir hafta geçirirken, yorgunluğun gözlerinden okunacak.

İkizler Burçları: İkili ilişkilerin ön planda. Bu hafta çalışmalarını gözden geçirirken, aksilikleri de göz ardı etmek istemeyeceksin. Boşuna dememişler, işini kış tut yaz çıkarsa bahtına.

Yengeç Burçları: Yardımsever yönün bu haftaki iletişimini etkileyecek. Dolunay seni en çok iletişim açısından etkileyecek. Eğitimine devam ediyorsan, senin için belki de karar verme zamanı gelmiştir.