Uzman Astrolog Zeynep Turan ile haftalık ve günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 20 Eylül 2021 Pazartesi

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 20 Eylül 2021 Pazartesi günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 20 Eylül 2021 Pazartesi burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?
Koç Burçları: Gökyüzü gündeminin hareketli olduğu bir haftaya adım atıyorsun. Salı günü meydana gelecek Dolunay, sağlık konularını senin için ön plana çıkarabilir. Karar verirken risk almaktan uzak duracaksın.
Boğa Burçları: Dostlukların pekişiyor. Arkadaşlıklarına verdiğin önem sayesinde onları daha fazla kollayacaksın. İletişiminin yoğun olduğu bir hafta geçirirken, yorgunluğun gözlerinden okunacak.
İkizler Burçları: İkili ilişkilerin ön planda. Bu hafta çalışmalarını gözden geçirirken, aksilikleri de göz ardı etmek istemeyeceksin. Boşuna dememişler, işini kış tut yaz çıkarsa bahtına.
Yengeç Burçları: Yardımsever yönün bu haftaki iletişimini etkileyecek. Dolunay seni en çok iletişim açısından etkileyecek. Eğitimine devam ediyorsan, senin için belki de karar verme zamanı gelmiştir.
Aslan Burçları: Vakit bekleme vakti değil. Düşündüğün konularda harekete geçmek için daha neyi bekliyorsun? Bu hafta gökyüzünün yoğun programı, senin için önemli işaretleri barındırıyor.
Başak Burçları: Karşıt burcunda gerçekleşecek Dolunay, haftaya yön verecek. İlişkilerini düzene sokabilir ve yeni oluşumlar için ilk adımı atabilirsin. Çarşamba senin günün benden söylemesi.
Terazi Burçları: Gökyüzü önemli gelişmelerin olduğunun altını çiziyor. Özellikle burcundaki Güneş geçişi, hayatına dair alacağın önemli haberleri işaret ediyor. Ertelediğin konular yeniden karşına gelebilir.
Akrep Burçları: Aşk ve tutku dolu bir haftada olduğunun farkında mısın? Dolunay'ın olduğu bir hafta seni ikili ilişkilerinle meşgul edecek. Hafta sonu senin için öne çıkan günler olacak.
Yay Burçları: Aile konusu ön planda. Karar alırken her zaman aileni de düşünüyor ve ona göre hareket ediyorsun. Gökyüzünde Dolunay meydana gelirken, geleneksel ve keskin düşüncelerinde değişime uğrayabilir.
Oğlak Burçları: Geriye dönüp baktığında sence de yarım bıraktıkların fazla değil mi? Evet, diyorsan gökyüzü imdadına yetişiyor. Dolunay, eksik bıraktığın işlere odaklanman için gereken vaktin bu hafta olacağını işaret ediyor.
Kova Burçları: İmkanlarını sonuna kadar zorlama düşüncesi aklının bir köşesinde yer etmiş sanki. Maddi konularda kararlar almak isterken, birikimlerini değerlendirmek isteyeceksin. Cuma günü senin için öne çıkan gün olacak.
Balık Burçları: Bu hafta senin. Salı günü burcunda gerçekleşecek olan Dolunay, sorumluluklarını hatırlatacak. Ev ya da araba alma gibi bir düşüncen varsa, bu hafta gerçekleştirebileceğini söylüyor gökyüzü.
Koç: İletişim konusunda belli aksaklıklar yaşayacağın haftanın ilk gününe giriş yapıyorsun. Bugün ilgilendiğin konulara daha fazla dikkat kesilmen gerekiyor.
Boğa: Duygularını dinliyor ve günün çoğunda onlara göre hareket ediyorsun. Sosyal çevrenden ve ailenden beklediğin desteğin gelmesi, sana güç verecek.
İkizler: İçindeki özlem duygusunun artması, gündelik işlerine odaklanmanda sana zorluk çıkartabilir. Kendine olan güvenin artıyor
Yengeç: Haftanın ilk günü işyerindeki yoğunluk ve sorumluluklar seni bunaltabilir. Zamanın yavaş geçtiğini düşünsen de yanıldığını günün sonunda fark edeceksin.
Aslan: İş disiplinini gözler önüne sererken, hırslı tarafların ortaya çıkıyor. Bazı duygularını paylaşmadan önce bekleyip ve doğru zamanı kovalayacaksın.
Başak: İşyerinde gergin zamanlar geçirebilir, bu konu hakkında uzun süren konuşmalar yapabilirsin. Daha sakin ve temkinli davranmak isteyebilirsin.
Terazi: Aklındakiler ne kadar net olsa da bunları dile getirirken iletişim problemleri yaşayabilirsin. Sakin görünen fakat gizli bir inatçılığın var.
Akrep: Özgüvenin artması, hayatındaki birçok noktaya temas etmeni sağlayacak. Kendini bir anda telefon rehberinde temizlik yaparken bulabilirsin.
Yay: İlgi görmek ne kadar hoşuna gitse de bugün biraz yalnız kalmak isteyebilirsin. Eğitim hayatına devam eden bir Yay burcuysan, beklemediğin bir fırsat karşına çıkabilir.
Oğlak: Karşındaki kişilerin söylediklerine değer veriyorsun. İletişim odaklı konularda başarılı olmanın en önemli sebebi; karşındakini dinleyip, empati konusunda uzmanlaşmış olman olabilir.
Kova: İletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanman sana her kapıyı açıyor. Bugün özelinde motivasyonun ne kadar yüksek olsa da beklenmedik olaylar, iletişiminin önüne geçebilir.
Balık: Maddi konularda ve yaptığın yatırımlarda beklediğin sonuçları alamayabilirsin. Bu durum seni geriye atsa da mücadeleden vazgeçmeyeceksin.