Yıldız Tilbe’den korkutan haber! Hastaneye yatırılan Yıldız Tilbe’nin sağlık durumu nasıl?

Son dönemde gerek sanatıyla gerekse aşı karşıtı açıklamalarıyla magazin gündemini meşgul eden sanatçı Yıldız Tilbe'den flaş bir haber geldi. Dün akşam Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in sunumuyla ekrana gelen 'Benzemez Kimse Bize' adlı programa konuk olan ve hareketleriyle çok konuşulan Tilbe, yaşadığı sağlık problemiyle sevenlerini korkuttu.