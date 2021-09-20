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Giriş Tarihi: 20.9.2021 17:13 Son Güncelleme: 20.9.2021 17:18

Yıldız Tilbe'den korkutan haber! Hastaneye yatırılan Yıldız Tilbe'nin sağlık durumu nasıl?

Yıldız Tilbe’den korkutan haber! Hastaneye yatırılan Yıldız Tilbe’nin sağlık durumu nasıl?

55 yaşındaki ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Covid aşısına ve koronavirüs testine karşı olduğunu açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde ise fikir değiştiren Tilbe, iki hafta önce ilk doz aşısını olmuştu. Dün akşam ise Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in sunumuyla ekrana gelen 'Benzemez Kimse Bize' adlı programa konuk olan Yıldız Tilbe'den korkutan haber geldi. Hastaneye yatan Tilbe'nin, bir operasyon geçirdiği öğrenildi. İşte Yıldız Tilbe'nin sağlık durumuyla ilgili son dakika gelişmesinin detayları...

Son dönemde gerek sanatıyla gerekse aşı karşıtı açıklamalarıyla magazin gündemini meşgul eden sanatçı Yıldız Tilbe'den flaş bir haber geldi. Dün akşam Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in sunumuyla ekrana gelen 'Benzemez Kimse Bize' adlı programa konuk olan ve hareketleriyle çok konuşulan Tilbe, yaşadığı sağlık problemiyle sevenlerini korkuttu.

Snob Magazin'in haberine göre; 55 yaşındaki Yıldız Tilbe'nin kadınsal bir rahatsızlık nedeniyle bu sabah saatlerinde Ulus'taki özel bir hastanede operasyon geçirdiği öğrenildi.

Yıldız Tilbe'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yıldız Tilbe, dün akşam Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in sunumuyla ekrana gelen 'Benzemez Kimse Bize' adlı programa konuk olmuştu. Tilbe'nin canlı yayında sergilediği davranışlar sosyal medyaya damga vurmuştu.

Yıldız Tilbe'nin bilinmeyen bir huyunu ortaya çıkaran Bülent Ersoy, ünlü şarkıcının programlardan sonra giyindiği elbiseleri kestiğini söyleyerek izleyicileri şaşırtmıştı.

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Yıldız Tilbe'den korkutan haber! Hastaneye yatırılan Yıldız Tilbe'nin sağlık durumu nasıl?
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