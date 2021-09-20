Yıldız Tilbe’den korkutan haber! Hastaneye yatırılan Yıldız Tilbe’nin sağlık durumu nasıl?

Son dönemde gerek sanatıyla gerekse aşı karşıtı açıklamalarıyla magazin gündemini meşgul eden sanatçı Yıldız Tilbe'den flaş bir haber geldi. Dün akşam Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in sunumuyla ekrana gelen 'Benzemez Kimse Bize' adlı programa konuk olan ve hareketleriyle çok konuşulan Tilbe, yaşadığı sağlık problemiyle sevenlerini korkuttu.
Snob Magazin'in haberine göre; 55 yaşındaki Yıldız Tilbe'nin kadınsal bir rahatsızlık nedeniyle bu sabah saatlerinde Ulus'taki özel bir hastanede operasyon geçirdiği öğrenildi.
Yıldız Tilbe'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yıldız Tilbe, dün akşam Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in sunumuyla ekrana gelen 'Benzemez Kimse Bize' adlı programa konuk olmuştu. Tilbe'nin canlı yayında sergilediği davranışlar sosyal medyaya damga vurmuştu.
Yıldız Tilbe'nin bilinmeyen bir huyunu ortaya çıkaran Bülent Ersoy, ünlü şarkıcının programlardan sonra giyindiği elbiseleri kestiğini söyleyerek izleyicileri şaşırtmıştı.