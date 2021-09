2021 Emmy Ödülleri kimler aldı? 73. Emmy Ödülleri’nde hangi oyuncular ve yapımlar ödül aldı?

EN İYİ ERKEK OYUNCU - MİNİ DİZİ / TV FİLMİ: Ewan McGregor

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU - MİNİ DİZİ / TV FİLMİ: Julianne Nicholson – Mare Of Easttown

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU - MİNİ DİZİ / TV FİLMİ: Evan Peters – Mare of Easttown

EN İYİ YÖNETMEN - MİNİ DİZİ / TV FİLMİ: The Queen's Gambit – Scott Frank

EN İYİ YÖNETMEN – KOMEDİ: Hacks - Lucia Aniello, "There Is No Line"

EN İYİ SENARYO – KOMEDİ: Hacks - Lucia Aniello, Paul W. Downs, Jen Statsky, "There Is No Line"

EN İYİ SENARYO - MİNİ DİZİ /TV FİLMİ: I May Destroy You – Michaela Coel

EN İYİ REALITY YARIŞMA PROGRAMI: RuPaul's Drag Race