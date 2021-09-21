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Giriş Tarihi: 21.9.2021 16:55

Aman Reis Duymasın nerede çekildi? Aman Reis Duymasın filmi, konusu nedir, oyuncuları kimler?

Aman Reis Duymasın nerede çekildi? Aman Reis Duymasın filmi, konusu nedir, oyuncuları kimler?

Bu akşam televizyon ekranlarına gelecek olan Aman Reis Duymasın filmi konusu, oyuncuları gibi birçok konuda araştırma konusu haline geliyor. Senaryosunu Bahadır Özdener ve Berna Aruz’un yazdığı yapım Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın oyuncu kadrosundan oluşuyor. Öte yandan yapımın izleyenleri “Aman Reis Duymasın nerede çekildi?” sorusuna da yanıt aramaya başladı. İşte Aman Reis Duymasın filmi konusu, oyuncuları, çekildiği yer ve merak edilen tüm detaylar...

Atv'nin sevilen ve uzun soluklu dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncu kadrosu Aman Reis Duymasın filminde bir araya geldi. Konusu ve oyuncularıyla ilgi çeken yapımla ilgili olarak "Aman Reis Duymasın nerede çekildi?" soruları izleyenler tarafından araştırma konusu haline geliyor. İşte Aman Reis Duymasın filmine dair merak edilen detaylar...

AMAN REİS DUYMASIN KONUSU

Aman Reis Duymasın filmi, yeraltı dünyasının tanınan ailelerinin çıktığı tatilde başına gelenleri konu alıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden tanıdığımız karakterler, tatil için gittikleri yere adımlarını atar atmaz inanılmaz olaylarla karşılaşıyorlar. Bu tatilde işler bir süre sonra çığırından çıkıyor ve ekip Hızır Reis'in yaşananları duymaması için büyük bir çabaya girişiyor.

AMAN REİS DUYMASIN OYUNCULARI

Yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu, Aman Reis Duymasın seyircisine kahkaha tufanı yaşatacak. Aman Reis Duymasın filmi oyuncuları arasında Mustafa Üstündağ, Ozan Akbaba, Emir Benderlioğlu, Savaş Özdemir, Ceren Benderlioğlu, Sevinç Kıranlı, Hakan Karsak bulunuyor.

AMAN REİS DUYMASIN NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri İstanbul ve Erdek'te gerçekleştirildi.

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Aman Reis Duymasın nerede çekildi? Aman Reis Duymasın filmi, konusu nedir, oyuncuları kimler?
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