Aman Reis Duymasın nerede çekildi? Aman Reis Duymasın filmi, konusu nedir, oyuncuları kimler?

Atv'nin sevilen ve uzun soluklu dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncu kadrosu Aman Reis Duymasın filminde bir araya geldi. Konusu ve oyuncularıyla ilgi çeken yapımla ilgili olarak "Aman Reis Duymasın nerede çekildi?" soruları izleyenler tarafından araştırma konusu haline geliyor. İşte Aman Reis Duymasın filmine dair merak edilen detaylar...

AMAN REİS DUYMASIN KONUSU

Aman Reis Duymasın filmi, yeraltı dünyasının tanınan ailelerinin çıktığı tatilde başına gelenleri konu alıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden tanıdığımız karakterler, tatil için gittikleri yere adımlarını atar atmaz inanılmaz olaylarla karşılaşıyorlar. Bu tatilde işler bir süre sonra çığırından çıkıyor ve ekip Hızır Reis'in yaşananları duymaması için büyük bir çabaya girişiyor.

AMAN REİS DUYMASIN OYUNCULARI

Yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu, Aman Reis Duymasın seyircisine kahkaha tufanı yaşatacak. Aman Reis Duymasın filmi oyuncuları arasında Mustafa Üstündağ, Ozan Akbaba, Emir Benderlioğlu, Savaş Özdemir, Ceren Benderlioğlu, Sevinç Kıranlı, Hakan Karsak bulunuyor.

AMAN REİS DUYMASIN NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri İstanbul ve Erdek'te gerçekleştirildi.