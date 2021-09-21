Ece Erken ’ayrılık’ iddialarına cevap verdi!

Sunucu Ece Erken ile üç ay önce evlendiği avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu arasında soğuk rüzgarlar esiyordu. Konuyla ilgili ilk açıklama bugün Ece Erken'den geldi.
İDDİALARA İLK KEZ YANIT VERDİ
Bugün bir televizyon programına katılan ünlü sunucu hakkında çıkan iddialara yanıt verdi.
"EVLE İLGİLİ TARTIŞMA YAŞADIK"
Erken, "Ev taşıyorum ve inanılmaz stresli bir şey. Şafak'ın arkadaşları yardımcı olacağını söyledi. Sürekli gecikme oldu. Benim mimarlarla ilgili travmam var, yine öyle bir şey başıma geldi. Bu konuyla ilgili tartışma yaşadık..."
"SONRASINDA BARIŞTIK AMA BİR DAHA YAPMAYACAĞIM"
Ayrıca ünlü sunucu, "O sırada Şafak Ankarada'ydı ve Instagram hesabını kapatmış. Beni engelledi zannettim, soyadımı ve fotoğrafları arşive attım. Sonrasında barıştık ama bir daha yapmayacağım..."
"ŞAFAK ARTIK DALGA GEÇİYOR"
Ece Erken son olarak, "Reklam yapıyormuşum. Magazin sayfalarına neler yazmışlar! Böyle bir şeyin reklamı olur mu? Neyin reklamını yapacağım? Hemen 'ayrılık' haberine atladılar...Şafak dün eve geldi, hiçbir şey yokmuş gibi birlikte Ankara'ya geldik, akşam döneceğiz. Şafak artık dalga geçiyor. Ama iyi oldu dostu düşmanı gördük." ifadelerini kullandı.