Ece Erken ’ayrılık’ iddialarına cevap verdi!

"EVLE İLGİLİ TARTIŞMA YAŞADIK"

Erken, "Ev taşıyorum ve inanılmaz stresli bir şey. Şafak'ın arkadaşları yardımcı olacağını söyledi. Sürekli gecikme oldu. Benim mimarlarla ilgili travmam var, yine öyle bir şey başıma geldi. Bu konuyla ilgili tartışma yaşadık..."

"SONRASINDA BARIŞTIK AMA BİR DAHA YAPMAYACAĞIM"

Ayrıca ünlü sunucu, "O sırada Şafak Ankarada'ydı ve Instagram hesabını kapatmış. Beni engelledi zannettim, soyadımı ve fotoğrafları arşive attım. Sonrasında barıştık ama bir daha yapmayacağım..."