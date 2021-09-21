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Giriş Tarihi: 21.9.2021 07:42 Son Güncelleme: 21.9.2021 08:08

Irmak Arıcı günler sonra ilk kez konuştu! Öncesinde fiziki taciz var...

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN
Irmak Arıcı günler sonra ilk kez konuştu! Öncesinde fiziki taciz var...

Geçen ay Caddebostan'da meydana gelen skandal olaya adı karışan genç şarkıcı Irmak Arıcı son yaptığıyla yine eleştirilerin odağı olmuş. Irmak Arıcı trafikte korna çalma nedeniyle tartıştığı sürücü Recep Karaaslan'a hakaretler yağdırarak suratına defalarca tükürmüştü. Recep Karaaslan'ın videoya aldığı olay sonrası genç şarkıcı Irmak Arıcı büyük tepki çekmişti. Şarkıcı günler sonra sessizliğini bozdu. Günaydın köşe yazarı Ömer Karahan, bugünkü köşesinde Irmak Arıcı’yı kaleme aldı. İşte o yazı…

Şarkıcı Irmak Arıcı, trafikte tartıştığı sürücünün yüzüne tükürmüş ve herkesi şoke etmişti. Günlerce bu hadisenin videoları televizyonlarda döndü, gazetelerde yazılıp, çizildi. Ancak Arıcı, hiçbir açıklama yapmadı.

Belki haklı olsa bile sessiz kalmak zorunda kaldı. Çünkü o yaptığı tükürük hamlesi her şeyi bertaraf ediyordu. Şimdi olayın üzerinden zaman geçip sular durulunca konuşmak istedim Arıcı'yla; "O gün yaşananlar nasıl bu hale geldi?" diye...

Arıcı, "Aslında yaşananların son saniyelerini görüp beni linç ettiler. Olayın başında sözlü ve fiziki taciz var. Yine de sevenlerimi üzdüğüm için çok üzgünüm. Yakında her şeyi anlatacağım" dedi.

"Olayın başında sözlü ve fiziki taciz var..." Bu cümleler hiç hoş değil ve böyle bir başlangıç varsa tükürük eylemi az bile kalmış...

Umarım bir an önce bu gerçekler ortaya çıkar da Irmak Arıcı, psikolojik bir yalnızlık içerisine düşmeden, yine güzel eserler üretip milyon izlenmeler elde edip konserlerine devam eder.

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Irmak Arıcı günler sonra ilk kez konuştu! Öncesinde fiziki taciz var...
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