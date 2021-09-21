Belki haklı olsa bile sessiz kalmak zorunda kaldı. Çünkü o yaptığı tükürük hamlesi her şeyi bertaraf ediyordu. Şimdi olayın üzerinden zaman geçip sular durulunca konuşmak istedim Arıcı'yla; "O gün yaşananlar nasıl bu hale geldi?" diye...