Orta Doğu, Avrupa ve Balkanlarda ’Kardeşlerim’ rüzgarı!

Rusya, Makedonya ve Romanya'da yakın zamanda izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Kardeşlerim, ilk yurtdışı yayına 15 Ağustos'ta Orta Doğu'nun en büyük kanallarından olan OSN'de başladı ve büyük ilgi görüyor.

Başrollerini Halit Özgür Sarı, Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu, Simge Selçuk, Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgı Coşkun, Aylin Akpınar, Onur Seyit Yaran gibi isimlerin paylaştığı Kardeşlerim (For My Family), iki yıllık online fuarlardan sonra, ilk kez yeniden Cannes'da yapılacak olan MIPCOM İçerik Fuarı'nda da yerini alacak.