Haberler Günaydın Haberleri Oyuncu Ceyda Ateş’ten yeni paylaşım! Ceyda Ateş’in kızı Talia’nın sevimli halleri sosyal medyaya damga vurdu!
Giriş Tarihi: 21.9.2021 18:21 Son Güncelleme: 21.9.2021 18:47

Oyuncu Ceyda Ateş’ten yeni paylaşım! Ceyda Ateş’in kızı Talia’nın sevimli halleri sosyal medyaya damga vurdu!

Oyuncu Ceyda Ateş’ten yeni paylaşım! Ceyda Ateş’in kızı Talia’nın sevimli halleri sosyal medyaya damga vurdu!

Ünlü oyuncu Ceyda Ateş, 2018 yılında Buğra Toplusoy ile Amerika’da dünyaevine girdi. Bu evliliğinden bir de Talia adında kızı olan Ceyda Ateş, bugün kızıyla yeni bir paylaşımda bulundu. Taze annenin kızı ile olan yeni paylaşımı sosyal medyayı salladı. Ünlü oyuncu ve kızının sevimli anları ise kameralara yansıdı. İşte o görüntüler…

Ünlü oyuncu Ceyda Ateş, 2018 yılında Buğra Toplusoy ile Amerika'da evlendi. Sosyal medyayı sık kullanan Ceyda Ateş, bugün yeni paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu.

KIZININ SEVİMLİ HALLERİNİ PAYLAŞTI

Buğra Gülsoy ile mutlu birlikteliğinden Talia adında bir kızı olan Ceyda Ateş, kızının sevimli hallerini paylaştı.

Oyuncu Ceyda Ateş’ten yeni paylaşım! Ceyda Ateş’in kızı Talia’nın sevimli halleri sosyal medyaya damga vurdu! | Video

İLGİ ODAĞI HALİNE GELDİ

Talia'nın sevimli halleri sosyal medyada bir anda ilgi odağı haline geldi.

BİNLERCE YORUM VE BEĞENİ ALDI

Ceyda Ateş'in kızı ile paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

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Oyuncu Ceyda Ateş’ten yeni paylaşım! Ceyda Ateş’in kızı Talia’nın sevimli halleri sosyal medyaya damga vurdu!
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