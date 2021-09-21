Ünlü oyuncu Ceyda Ateş, 2018 yılında Buğra Toplusoy ile Amerika'da evlendi. Sosyal medyayı sık kullanan Ceyda Ateş, bugün yeni paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu.

KIZININ SEVİMLİ HALLERİNİ PAYLAŞTI

Buğra Gülsoy ile mutlu birlikteliğinden Talia adında bir kızı olan Ceyda Ateş, kızının sevimli hallerini paylaştı.

Oyuncu Ceyda Ateş’ten yeni paylaşım! Ceyda Ateş’in kızı Talia’nın sevimli halleri sosyal medyaya damga vurdu! | Video