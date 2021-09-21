Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde ana kadroda yarışan isimler yeni haftanın mavi takım kaptanlığını kazanmak için kıran kırana mücadele verdi. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen Tavuk Şiş yemeğini en iyi hazırlayan isim haftanın mavi takım kaptanı olmaya hak kazandı. Böylelikle kırmızı takım kaptanı da belirlendi ve bu hafta dokunulmazlık ve eleme adayı oyunlarında mücadele edecek mavi ve kırmızı takımlar da şekillendi. Bu son dakika detaylarıyla yarışmanın takipçileri MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi takım - kırmızı takım kaptanı kim oldu? sorularına yanıt aramaya başladı.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef 2021 son bölüm özeti, mavi-kırmızı takım kaptanları ve üyelerine ilişkin detaylar şöyle;