TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı MasterChef 2021 son bölümde eleme potasında yer alan Mustafa, Ateş, Tunahan, Azize, Burcu, Hasan elenmemek için tezgah başında hünerlerini gösterdi. Acun Ilıcalı yapımcılığında, Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde ekranlara gelen yarışmada pirinç ana ürünüyle ve 2. Turda Mehmet Şef'in imza yemeğini en başarılı yapan isimler potadan kurtulurken 1 isim yarışmaya veda etti. Yarışmayı izleyenler ise son dakika detayları öğrenmek isteyerek "MasterChef kim elendi, kim gitti?" sorusu üzerinden detayları araştırmayı sürdürüyor.

SON DAKİKA: MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

MasterChef 2021 son bölümde yarışmaya veda eden isim ve merak konusu olan son dakika detaylar şöyle;