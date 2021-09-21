Tantana çabuk bitti evlilik devam!

ÜNLÜ sunucu Ece Erken
ile üç ay önce evlendiği Şafak Mahmutyazıcıoğlu
'nun önceki gün ayrılık kararı aldığı iddia edilmişti. Erken, Instagram
hesabından eşiyle çekilmiş fotoğraflarını silmiş, ardından Mahmutyazıcıoğlu soyadını profilinden kaldırmıştı. Ünlü sunucu, oğlu Eymen
ile birlikte Antalya
'ya tatile çıkmıştı. Erken'den dün yeni bir hamle geldi. Ünlü sunucu, oğlu, eşi ve onun çocuklarıyla birlikte teknede çekilmiş eğlenceli bir fotoğraflarını nazar boncuğu emojisiyle paylaşarak barıştıklarını ilan etti.