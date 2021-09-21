Haberler Günaydın Haberleri Tantana çabuk bitti evlilik devam!
Giriş Tarihi: 21.9.2021

Tantana çabuk bitti evlilik devam!

Tantana çabuk bitti evlilik devam!
ÜNLÜ sunucu Ece Erken ile üç ay önce evlendiği Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun önceki gün ayrılık kararı aldığı iddia edilmişti. Erken, Instagram hesabından eşiyle çekilmiş fotoğraflarını silmiş, ardından Mahmutyazıcıoğlu soyadını profilinden kaldırmıştı. Ünlü sunucu, oğlu Eymen ile birlikte Antalya'ya tatile çıkmıştı. Erken'den dün yeni bir hamle geldi. Ünlü sunucu, oğlu, eşi ve onun çocuklarıyla birlikte teknede çekilmiş eğlenceli bir fotoğraflarını nazar boncuğu emojisiyle paylaşarak barıştıklarını ilan etti.
ARKADAŞINA GÖNDER
Tantana çabuk bitti evlilik devam!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA