Haberler Günaydın Haberleri Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuz neler söylüyor? 21 Eylül 2021 Salı
Giriş Tarihi: 21.9.2021 10:00 Son Güncelleme: 21.9.2021 10:01

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuz neler söylüyor? 21 Eylül 2021 Salı

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuz neler söylüyor? 21 Eylül 2021 Salı

Astroloji konusunda herkesin tek bildiği isim olan 21 Eylül 2021 Salı günü için günlük burç yorumları yayınlandı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından "Twitburc" olarak da bilinen ve tanınan Zeynep Turan, Eylül ayı ile birlikte koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçları için yorumlarını yayımlandı. Peki; burç yorumlarınızda bugün neler var? Sağlık, aşk, iş, kariyer, aile gibi konularda neler olacak? 21 Eylül 2021 Salı için günlük burç yorumları

yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 21 Eylül 2021 Salı burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BALIK BURCUNDA DOLUNAY (21 EYLÜL 2021)" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 21 EYLÜL 2021 SALI

Koç: Yakın çevrenden, fevri hareket etmekten uzak durman gerektiğine dair yapıcı eleştiriler alabilirsin. İlişkisi olan bir Koç burcuysan, değer verdiğin kişiyle katılacağınız davette gözler sizin üzerinizde olacak.

Boğa: Özgüveninin daha da güçlendiği bir gündesin. Sana karşı yöneltilen olumsuz eleştirileri, yönetmekten yana güçlü hissedeceksin. Koşullarını iyileştirmek için yeni planlar yapmak isteyebilirsin.

İkizler: Günün ilk saatlerinde meydana gelecek olan sonbaharın ilk Dolunay'ı ihtiyaçlarını ön plana çıkarabilir. Emeklerinin karşılığını alacak olman, seni mutlu edecek.

Yengeç: İşlerine konsantre olmakta zorluk çekiyorsun. Bir an önce nerede hata olduğunu bulmalı ve durumu tersine çevirmek için çaba göstermelisin.

Aslan: Aile içerisindeki kırgınlıklar sona eriyor. Kendi işini kurmak isteyen bir Aslan burcuysan, bankalarla görüşmelerin olumlu sonuçlanabilir.

Başak: Maddi konuların gündeminde olacağı bir gündesin. Birikimlerini değerlendirmek üzerine düşünebilir ve yatırım yapmaya karar verebilirsin.

Terazi: Sabah saatlerinde yorucu ama öğleden sonra sürprizli bir gün seni bekliyor. İş yerindeki bir toplantı veya bir projede ortaya attığın fikirler ile üstlerinin dikkatini çekeceksin.

Akrep: Emeklerinin karşılığını alıyor, başarı merdivenlerini hızla tırmanıyorsun. Keskin, savunmacı ve inatçı yanlarını tetikleyecek olan Dolunay, birçok kişiyi baskı altına almana neden olabilir.

Yay: Beklemediğin konular gündemini değiştirebilir. Ani bir taşınma veya bir anlık kararla gelen iş değişikliği gibi durumlar karşısında büyük dönüşümler yaşayabilirsin.

Oğlak: Arkadaşlık ilişkilerine oldukça fazla önem veriyorsun. Arkadaş canlısı tarafın bugün senden yardım isteyen iş arkadaşını geri çevirmeme nedenin olabilir.

Kova: Fikirlerine güvendiğin kişilere danışmak istediğin konular olabilir. Duygusal iniş çıkışlarını kontrol ettiğinde, taşlar yerine oturacak.

Balık: Beklemeye aldığın ya da ilerlemene engel olan konular bugün itibariyle ortadan kalkıyor. Burcunda gerçekleşecek olan Dolunay, kariyerinde yeni bir sayfa açman için aradığın cesareti sana sunabilir.

BALIK BURCUNDA DOLUNAY (21 EYLÜL 2021)

Sonbahar ruhuna hitap etmeye hazırlanan gökyüzü, planlı ve stratejik etkileri barındıracak. Bugün, Zodyak'ın son burcunda meydana gelecek Dolunay hızla dönen dünyanın akışını biraz yavaşlatacak. Aynı zamanda duyguları, beklentileri ve en önemlisi bugüne kadar verilen sözlerin, vaatlerin hangi noktada olduğunu gösterecek. Değişken su elementli bu gökyüzü gündemi sansasyonel etkilere de sahip. Hepimizi derinlere salacak, çıkarlarımızı düşündürecek Balık Dolunay'ına hazır mısınız?

Ne Zaman Gerçekleşecek?

Bugün saat 02:54'de, 28 derecede Balık burcunda Dolunay meydana gelecek. Anın yükseleni ise Aslan yönetecek.

Dolunay Biz Uyurken Neleri Başlatacak?

  • Dolunay'ın gerçek sahibi Merkür-Jüpiter 120'liği olacak. Balık burcunun son derecelerinde meydana gelen Dolunay'ın hemen ertesi gün burç değiştirmesi keskin olayları önümüze getirecek. Bu durum; birçok şoku, yüzleşmeleri beraberinde getireceğinin altını çiziyor.
  • İletişim gezegeni Merkür'ün, yer altı gezegeni Plüton'a kafa tutması siyasi liderlerin kıracağı potları ifade edebilir.
  • Türkiye'nin ekonomisi, devlet kademesindeki idari birimler bu süreçte en çok konuşulanlar arasında yer alabilir. Aynı zamanda bu döngü okullarla ilgili yeni düzenlemeleri, yeni ve alışılmamış uygulamaları vurgulayacak.
  • Anın yükselen burcunun Aslan tarafından yönetilmesi eğitim sistemindeki yeni kurallara tepki verenlerin de çoğalacağını işaret ediyor.

Unutmadan; Başak-Balık aksında meydana gelen Dolunay'ı gizliden takip eden bir 22 Eylül ekinoksu var. Derin, detaylı, çalışkan, meraklı ve bol sayılı konuları ifade edecek.

Dolunay, Uranüs ile iletişimde olacak. Biraz da Neptünyen bir Dolunay bizi bekliyor. Ay'ın sağındaki zamanın kalitesini anlatan Neptün, "Biz daha neler göreceğiz." lafını hep bir ağızdan söyletecek.

Güneş'te boş durmayacak,

Kaderimizi yeniden tayin etmemiz için Ay Düğümleri ve Satürn ile iletişim kuracak. Büyük üçgeni meydana getiren gezegenler artık dünyanın yavaş da olsa eski haline dönebileceğini, bunların farklı alan ve oluşumlar içinde konuşulacağını vurgulayacak.

  • Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere farklı tutumu, açıklamaları ve istifaları ile gündeme gelebilir. Açıklamaları başta ne kadar korkutucu gibi görünüyor olsa da Avrupa'da ki rakamlar ve açılmalar daha gerçeği yansıtacak. Türk aşısı da bu döngüde ortaya çıkabilir.

Balık burcu her ne kadar duygusal, romantik, naif, sakin bilinse de aslında burçlar kuşağının kıdemlisi olarak son dakika çıkarttığı patırtıları, şokları ile meşhurdur. Gündemde olmayan konuları kolektif bilinçle herkese yayacağını göreceğiz.

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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuz neler söylüyor? 21 Eylül 2021 Salı
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