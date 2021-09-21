Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuz neler söylüyor? 21 Eylül 2021 Salı

yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 21 Eylül 2021 Salı burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BALIK BURCUNDA DOLUNAY (21 EYLÜL 2021)" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Koç: Yakın çevrenden, fevri hareket etmekten uzak durman gerektiğine dair yapıcı eleştiriler alabilirsin. İlişkisi olan bir Koç burcuysan, değer verdiğin kişiyle katılacağınız davette gözler sizin üzerinizde olacak.
Boğa: Özgüveninin daha da güçlendiği bir gündesin. Sana karşı yöneltilen olumsuz eleştirileri, yönetmekten yana güçlü hissedeceksin. Koşullarını iyileştirmek için yeni planlar yapmak isteyebilirsin.
İkizler: Günün ilk saatlerinde meydana gelecek olan sonbaharın ilk Dolunay'ı ihtiyaçlarını ön plana çıkarabilir. Emeklerinin karşılığını alacak olman, seni mutlu edecek.
Yengeç: İşlerine konsantre olmakta zorluk çekiyorsun. Bir an önce nerede hata olduğunu bulmalı ve durumu tersine çevirmek için çaba göstermelisin.
Aslan: Aile içerisindeki kırgınlıklar sona eriyor. Kendi işini kurmak isteyen bir Aslan burcuysan, bankalarla görüşmelerin olumlu sonuçlanabilir.
Başak: Maddi konuların gündeminde olacağı bir gündesin. Birikimlerini değerlendirmek üzerine düşünebilir ve yatırım yapmaya karar verebilirsin.
Terazi: Sabah saatlerinde yorucu ama öğleden sonra sürprizli bir gün seni bekliyor. İş yerindeki bir toplantı veya bir projede ortaya attığın fikirler ile üstlerinin dikkatini çekeceksin.
Akrep: Emeklerinin karşılığını alıyor, başarı merdivenlerini hızla tırmanıyorsun. Keskin, savunmacı ve inatçı yanlarını tetikleyecek olan Dolunay, birçok kişiyi baskı altına almana neden olabilir.
Yay: Beklemediğin konular gündemini değiştirebilir. Ani bir taşınma veya bir anlık kararla gelen iş değişikliği gibi durumlar karşısında büyük dönüşümler yaşayabilirsin.
Oğlak: Arkadaşlık ilişkilerine oldukça fazla önem veriyorsun. Arkadaş canlısı tarafın bugün senden yardım isteyen iş arkadaşını geri çevirmeme nedenin olabilir.
Kova: Fikirlerine güvendiğin kişilere danışmak istediğin konular olabilir. Duygusal iniş çıkışlarını kontrol ettiğinde, taşlar yerine oturacak.
Balık: Beklemeye aldığın ya da ilerlemene engel olan konular bugün itibariyle ortadan kalkıyor. Burcunda gerçekleşecek olan Dolunay, kariyerinde yeni bir sayfa açman için aradığın cesareti sana sunabilir.
BALIK BURCUNDA DOLUNAY (21 EYLÜL 2021)
Sonbahar ruhuna hitap etmeye hazırlanan gökyüzü, planlı ve stratejik etkileri barındıracak. Bugün, Zodyak'ın son burcunda meydana gelecek Dolunay hızla dönen dünyanın akışını biraz yavaşlatacak. Aynı zamanda duyguları, beklentileri ve en önemlisi bugüne kadar verilen sözlerin, vaatlerin hangi noktada olduğunu gösterecek. Değişken su elementli bu gökyüzü gündemi sansasyonel etkilere de sahip. Hepimizi derinlere salacak, çıkarlarımızı düşündürecek Balık Dolunay'ına hazır mısınız?
Ne Zaman Gerçekleşecek?
Bugün saat 02:54'de, 28 derecede Balık burcunda Dolunay meydana gelecek. Anın yükseleni ise Aslan yönetecek.
Dolunay Biz Uyurken Neleri Başlatacak?
Unutmadan; Başak-Balık aksında meydana gelen Dolunay'ı gizliden takip eden bir 22 Eylül ekinoksu var. Derin, detaylı, çalışkan, meraklı ve bol sayılı konuları ifade edecek.
Dolunay, Uranüs ile iletişimde olacak. Biraz da Neptünyen bir Dolunay bizi bekliyor. Ay'ın sağındaki zamanın kalitesini anlatan Neptün, "Biz daha neler göreceğiz." lafını hep bir ağızdan söyletecek.
Güneş'te boş durmayacak,
Kaderimizi yeniden tayin etmemiz için Ay Düğümleri ve Satürn ile iletişim kuracak. Büyük üçgeni meydana getiren gezegenler artık dünyanın yavaş da olsa eski haline dönebileceğini, bunların farklı alan ve oluşumlar içinde konuşulacağını vurgulayacak.
Balık burcu her ne kadar duygusal, romantik, naif, sakin bilinse de aslında burçlar kuşağının kıdemlisi olarak son dakika çıkarttığı patırtıları, şokları ile meşhurdur. Gündemde olmayan konuları kolektif bilinçle herkese yayacağını göreceğiz.