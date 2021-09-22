ABD’li aktör Johnny Depp İspanya’da Donostia Ödülü’nün sahibi oldu!

Aktör Deep, eski eşi Amber Heard ile arasında, "kötü muamele suçlamalarından" dolayı başlatılan yargı sürecinin ardından ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı.

Ödül töreni öncesinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Deep, hakkındaki suçlamaları ve kamuoyunda oluşan baskıyı "kirli havaya dayalı anlık yargılar" olarak yorumladı.

DEEP, "ÇOK KARMAŞIK" BİR DÖNEM YAŞADIĞINI BELİRTTİ

Yaşadıklarını, "henüz ispatlanmamış suçlamalardan dolayı bulunduğu çevreden dışlanma biçimi" olan "iptal kültürü" ile tanımlayan Deep, "İptal kültüründe kimse güvende olamaz. Ama gerçekle silahlanmışsan, ihtiyacın olan tek şey budur." dedi.

Depp, "İptal kültürü sadece beni değil, birçok insanı, erkeği, kadını, tek bir cümle söylemek isteyen biri olduğu sürece etkileyen bir şey. Normal olduğu zannediliyor ama öyle değil." şeklinde konuştu.