‘Adnan’ hastaneye kaldırıldı, Türkiye ekrana kilitlendi

ATV
'nin
pazartesi akşamları ekranlara getirdiği 'Kalp Yarası
' 12'nci bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Dizi, aldığı reytinglerle Tüm Kişiler
kategorisinde zirveye yerleşti. 'Kalp Yarası'nın yeni bölümü Tüm Kişiler'de yüzde 6.11 izlenme oranı ve yüzde 19.42 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizi #HayallerimSeninle etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu. 12'nci bölümde; Ayşe
, Ferit'e Baha'yı öldürmediğini anlatıp gerçekleri açıklamaya çalışırken ikili büyük bir tartışmaya tutuştu. Ayşe kendisine enjekte edilen ilacın etkisiyle daha fazla dayanamayıp bayıldı. Ferit, Ayşe'yi kendine getirmek için uğraşırken ikili arasında başlayan yakınlaşma Ayşe'nin Ferit'in söylediklerini hatırlamasıyla bıçak gibi kesildi. Adnan'ın hastaneye kaldırıldığı haberi konağa bomba gibi düştü. Tüm aile büyük bir telaşla hastaneye koştu. Yaman, Adnan'ın cebinde bulduğu notu araştırmaya başlayıp Bahtiyar
'la konuştu.