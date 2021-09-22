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Giriş Tarihi: 22.9.2021 23:05 Son Güncelleme: 22.9.2021 23:43

Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler’in düğününde korku dolu anlar! Melodi Elbirliler’in gelinliği yanıyordu!

Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler’in düğününde korku dolu anlar! Melodi Elbirliler’in gelinliği yanıyordu!

Yaklaşık iki yıldır birlikte olan Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler, bugün evlendi. Beşiktaş’ta lüks bir otelde düzenlenen düğün törenine 200 kişi katıldı. Ancak sosyal medyada düğünden çok gelinin eteği konuşuldu. Düğün alanına giren ünlü çifti, arkadaşları ellerinde maytaplarla karşıladı. Ancak maytaplardan birisinin sosyal medya fenomeninin eteğinde takılmasıyla korku dolu anlar yaşandı. Panik yaşayan davetliler, gelinin eteğinden maytabı alarak eteğin yanmasına son anda engel oldu! İşte ayrıntılar…

Türkiye'nin başarılı şefleri arasında gösterilen Arda Türkmen, iki yıldır aşk yaşadığı sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler'le dünyaevine girdi.

MAYTAP GELİNİN ETEĞİNİ YAKIYORDU!

İki yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandıran ünlü çiftin düğününde ilginç bir an yaşandı. Düğün alanına giren ünlü çifti, arkadaşları ellerinde maytaplarla karşıladı.

Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler’in düğününde korku dolu anlar! Melodi Elbirliler’in gelinliği yanıyordu! | Video

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Ancak maytaplardan birisinin sosyal medya fenomeninin eteğinde takılmasıyla korku dolu anlar yaşandı.

KORKU DOLU ANLAR! GELİNLİĞİ YANIYORDU!

Panik yaşayan davetliler, gelinin eteğinden maytabı alarak eteğin yanmasına son anda engel oldu. Görüntüler ise sosyal medyada en çok ilgi çekenlerden biri oldu.

İKİ GELİNLİK GİYDİ

Gelin Melodi Elbirliler, düğünde iki adet gelinlik giyerek geceye damga vurdu.

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Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler’in düğününde korku dolu anlar! Melodi Elbirliler’in gelinliği yanıyordu!
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