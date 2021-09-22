Türkiye'nin başarılı şefleri arasında gösterilen Arda Türkmen, iki yıldır aşk yaşadığı sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler'le dünyaevine girdi.
MAYTAP GELİNİN ETEĞİNİ YAKIYORDU!
İki yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandıran ünlü çiftin düğününde ilginç bir an yaşandı. Düğün alanına giren ünlü çifti, arkadaşları ellerinde maytaplarla karşıladı.
Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler’in düğününde korku dolu anlar! Melodi Elbirliler’in gelinliği yanıyordu! | Video
SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU
Ancak maytaplardan birisinin sosyal medya fenomeninin eteğinde takılmasıyla korku dolu anlar yaşandı.
KORKU DOLU ANLAR! GELİNLİĞİ YANIYORDU!
Panik yaşayan davetliler, gelinin eteğinden maytabı alarak eteğin yanmasına son anda engel oldu. Görüntüler ise sosyal medyada en çok ilgi çekenlerden biri oldu.