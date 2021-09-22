Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler’in mutlu günü! Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler evlendi!

Başarılı şeflerden Arda Türkmen ile sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler, iki yıllık birlikteliklerini taçlandırdı. Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler bugün evlendi.
DÜĞÜNDEN İLK FOTOĞRAFLAR DA GELDİ!
Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen düğüne 200 davetli katıldı. Çiftin düğününden ilk fotoğraflar da geldi.
SOSYAL MEDYADA DA DİKKAT ÇEKTİ
Çiftin 'evet' dediği anlar sosyal medyada da yankı uyandırdı.
Ünlü şef Arda Türkmen ve sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler evlendi! | Video
BALAYI YAPMAYACAKLAR
Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler'in hem koronavirüs vakaları, hem de iş yoğunluğu nedeniyle balayı yapmayacakları belirtildi.
BODRUM'DA BİR AKŞAM YEMEĞİNDE EVLİLİK TEKLİF ETMİŞTİ
Ünlü şef Türkmen'in Elbirliler'e Bodrum tatilinde bir akşam yemeğinden evlilik teklif etmişti.