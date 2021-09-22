Haberler Günaydın Haberleri Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler’in mutlu günü! Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler evlendi!
Giriş Tarihi: 22.9.2021 21:16 Son Güncelleme: 22.9.2021 21:45

Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler’in mutlu günü! Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler evlendi!

Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler’in mutlu günü! Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler evlendi!

Ünlü şef Arda Türkmen ile sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler, iki yılı aşkın bir süredir birliktelik yaşıyordu. Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler’den güzel haber bugün geldi. Ünlü çift bugün dünyaevine girdi. İşte ünlü çiftin düğününden ilk görüntüler…

Başarılı şeflerden Arda Türkmen ile sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler, iki yıllık birlikteliklerini taçlandırdı. Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler bugün evlendi.

DÜĞÜNDEN İLK FOTOĞRAFLAR DA GELDİ!

Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen düğüne 200 davetli katıldı. Çiftin düğününden ilk fotoğraflar da geldi.

SOSYAL MEDYADA DA DİKKAT ÇEKTİ

Çiftin 'evet' dediği anlar sosyal medyada da yankı uyandırdı.

Ünlü şef Arda Türkmen ve sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler evlendi! | Video

BALAYI YAPMAYACAKLAR

Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler'in hem koronavirüs vakaları, hem de iş yoğunluğu nedeniyle balayı yapmayacakları belirtildi.

BODRUM'DA BİR AKŞAM YEMEĞİNDE EVLİLİK TEKLİF ETMİŞTİ

Ünlü şef Türkmen'in Elbirliler'e Bodrum tatilinde bir akşam yemeğinden evlilik teklif etmişti.

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Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler’in mutlu günü! Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler evlendi!
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