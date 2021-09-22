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Giriş Tarihi: 22.9.2021 10:12 Son Güncelleme: 22.9.2021 11:17

Büyük gün bugün: Arda Türkmen ile Melodi Elbirliler evleniyor!

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Büyük gün bugün: Arda Türkmen ile Melodi Elbirliler evleniyor!

Ünlü şef Arda Türkmen ile YouTuber Melodi Elbirliler, yaklaşık bir yıldır aşk yaşıyordu. Çiftten geçtiğimiz günlerde müjdeli haber geldi, Türkmen ile Elbirliler'in evlilik kararı aldığı öğrenildi. İki yıllık birlikteliklerini nikah masasına taşımaya hazırlanan çift, bugün "evet" diyecek. Düğünün detaylarını ise GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt köşesine taşıdı. İşte o yazı...

Ülkemizin başarılı şeflerinden Arda Türkmen ile sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler'in iki yıllık beraberliklerinde mutlu son. Çiftin evlilik yolunda ilk adımı attığını haziranda ilk bu köşede okumuştunuz.

Ünlü şef, Bodrum tatilindeki akşam yemeğinde, cebinden çıkardığı tek taş yüzükle hayatlarını birleştirecek o soruyu sormuş, "evet" cevabını almıştı.

BÜYÜK GÜN BUGÜN

Vuslata ermek için arayı çok açmak istemeyen çift, bu akşam Swissotel'de aile ve yakın arkadaşlarının katıldığı 200 kişilik bir düğünle evlenecek.

İşlerinin yoğunluğu nedeniyle balayına çıkamayacaklarını söyleyen çifte, bir ömür mutluluklar diliyorum.

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Büyük gün bugün: Arda Türkmen ile Melodi Elbirliler evleniyor!
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