Büyük gün bugün: Arda Türkmen ile Melodi Elbirliler evleniyor!

Ülkemizin başarılı şeflerinden Arda Türkmen ile sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler'in iki yıllık beraberliklerinde mutlu son. Çiftin evlilik yolunda ilk adımı attığını haziranda ilk bu köşede okumuştunuz.
Ünlü şef, Bodrum tatilindeki akşam yemeğinde, cebinden çıkardığı tek taş yüzükle hayatlarını birleştirecek o soruyu sormuş, "evet" cevabını almıştı.
BÜYÜK GÜN BUGÜN
Vuslata ermek için arayı çok açmak istemeyen çift, bu akşam Swissotel'de aile ve yakın arkadaşlarının katıldığı 200 kişilik bir düğünle evlenecek.